Pendientes de Ibiza por la sanción de Saveljich

Aunque a Fran Fernández no le gusta rotar, de hecho parece no haber motivos por el magnífico estado físico del equipo, al míster no le va a quedar otra en las próximas jornadas puesto que tiene muchos futbolistas al borde de la sanción. Cinco futbolistas rojiblancos llegaron a La Coruña apercibidos de suspensión, caso de Esteban Saveljich, Romera, Juan Carlos Real, Yan Eteki y Andoni López. Este último no jugó, mientras que el lateral derecho, el media punta y el pivote terminaron sin ser amonestados. El que no pudo evitar la cartulina fue el central argentino, que tendrá que descansar ante el Rayo Majadahonda.

Tras el encuentro en La Coruña son seis los que están a una tarjeta de la sanción porque César de la Hoz y Álvaro Giménez se situaron el viernes con cuatro amarillas. Un panorama complejo, aunque Fran Fernández tiene prácticamente disponibles a todos sus efectivos y sólo tiene la duda de Juan Ibiza, precisamente el más necesario el próximo sábado.

El defensor cedido por el Villarreal no pudo jugar ante el Granada precisamente por sanción y tampoco viajó a La Coruña con molestias en la cadera. Juan Ibiza sufre fue observado y tratado por el médico del club, José Ramón Pineda. “Hemos comprobado que tiene una artritis de cadera derecha y una contractura en la musculatura periarticular. Le he realizado una infiltración con ácido hialurónico guiada con ecografía. Además se le ha prescrito una medicación y se la ha programado la rehabilitación”.

Lo normal es que el jugador esté en condiciones para ser el sustituto de Saveljich ante el Rayo Majadahonda el sábado en el Mediterráneo, pero si no lo estuviera Fran Fernández tendría que echar mano de Trujillo, sin minutos desde Copa del Rey, o reconvertir a un futbolista.