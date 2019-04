Fran Fernández hizo el siguiente análisis del encuentro en el Heliodoro. "No ha habido tanta diferencia como en los partidos anteriores, aunque sí hemos estado muy acertados de cara a portería y eso nos ha dado mucha confianza. Hemos sido dominadores por el resultado cómodo que teníamos. El trabajo está ahí, si seguimos en esta línea podemos aspirar a cualquier cosa. Jugábamos en un campo muy difícil, hemos estado muy concentrados, el equipo ha sido muy superior y estamos muy satisfechos. Real es un crack, no ha tenido la fortuna de encontrar puerta, pero hace un trabajo colectivo increíble, nos da muchísimo. Corpas tiene un esguince, veremos el grado, esta semana se le harán pruebas. Álvaro es el mejor delantero de la categoría fuera del área y ahora está increíble dentro del área. Nos está dando mucho, pero es que no quiero destacar a nadie porque todos los jugadores están a un gran nivel", apuntó el míster.

Álvaro, por su parte, dijo que "Por suerte ahora los balones están entrando y lo más importante es que estoy ayudando al equipo a mirar hacia arriba. Estamos contentos con la victoria y ahora miramos al importante partido ante el Oviedo". Rioja apunto que "me he sentido muy cómodo, ha sido un gran partido por parte de todos. El Almería es correr uno para todos. Nosotros estamos pendiente de los equipos de arriba, si fallan ahí estaremos nosotros para intentar darles caza". Saveljich finalizó aseverando que "hemos sido superiores en todos los aspectos del juego. Hemos jugado a un nivel extraordinario y nos llevamos una victoria muy merecida. En algún momento teníamos que destacar por meter goles y ojalá que Álvaro, Juan Carlos y Luis sigan con eficacia"