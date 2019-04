Fran Fernández dijo lo siguiente sobre el partido: "No hemos entrado con el ritmo que queríamos ante un rival que ha parado mucho el juego, ha habido demasiadas concesiones por parte del árbitro. Lo hemos intentando, pero no estuvimos a nuestro nivel y sin espacio nos cuesta más. Ha estado igualado. Ellos han realizado un buen planteamiento, intentando que el partido no tuviera ritmo. Lo tenían muy claro para ir a la disputa y la segunda jugada, donde son mejores. No nos hemos encontrado bien ni con balón ni sin balón, ni a nivel individual ni en el colectivo. En la primera parte ellos parecía que se jugaban bastante más que nosotros y no lo entendía. En la segunda el gol ha sido tan rápido que no nos ha dado tiempo de rectificar. A partir de ahí se han encerrado bien atrás sin dejar espacios. Hemos tenido un par de opciones".

Por su parte, Sergio Egea apuntó que ""Veníamos a competir y darlo todo por el Oviedo en un campo difícil porque el Almería estaba en racha y jugando bien. Contrarrestamos muy bien su juego y fuimos generosos, con buena actitud y llegadas claras. Estamos metidos en la pelea con los de arriba. Sumar hoy era lo deseado para seguir en casa ante nuestra afición intentando sumar de tres en tres. Claro no tenía el once, hay muy buenos futbolistas y todos merecen jugar. Pasamos a línea de cuatro con dos delanteros y estoy agradecido a su entrega y calidad".

Zona mixta

René hizo el siguiente análisis: "Derrota dura, que duele, pero vamos a seguir peleando hasta que haya opciones. Quedan 18 puntos, puede pasar cualquier cosas y hay que seguir aunque no hemos jugado nuestro mejor partido ante un Oviedo bastante mejor. Sólo podemos levantar la cabeza y seguir. Ellos nos han ganado los duelos individuales, teníamos que haber dado un paso adelante que no ha sido posible. Creo que la afición no ha tenido buena actitud, en los momentos malos también hay que estar con el equipo. No puede haber ese ambiente de pesimismo".

Rioja fue bastante sincero: "No hemos estado a la altura, nos ha faltado mucho con balón. No ha sido suficiente con la intensidad que hemos puesto, hemos perdido una oportunidad muy buena de engancharse a la zona alta. El árbitro no ha estado bien, ha querido ser el protagonista. Es un momento duro, intentaremos levantarnos porque este equipo se merece un aplauso por una temporada de diez".