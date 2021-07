Fernando, tras los pasos de Esteban

Cada vez se hace más complicado que un futbolista se convierta en el buque de referencia de un club. Los proyectos suelen ser efímeros si no alcanzan el éxito y las renovaciones de plantillas suelen ser constantes. Sin ir más lejos, el propio Almería de Turki Al-Sheikh es un equipo que tiene poca paciencia con los entrenadores y prefiere las transacciones económicas de la plantilla a tener un equipo que eche raíces.

Ante esta filosofía, Fernando es un rara avis. El meta murciano y De la Hoz son los únicos que quedan de la era Alfonso García. No sólo eso, sino que el guardameta va a entrar en el grupo más selecto de jugadores de la Unión Deportiva Almería, donde hay leyendas como Corona, Soriano o Esteban. Precisamente tras el asturiano, Fernando es el meta que más temporadas va a vestir como rojiblanco, si el club no decide venderlo este verano, que no parece. Es cierto que la secretaría técnica poco valora el peso de los jugadores en el vestuario y podría darle salida en cualquier momento, pero no sería normal, puesto que es un peso pesado dentro del grupo y uno de los futbolistas a los que más cariños le tiene la afición, además de tener contrato en vigor tras haber renovado en pleno confinamiento de 2020.

Al igual que el Almería ha tenido buen ojo con los delanteros (Uche, Negredo, Ulloa, Charles, Darwin o Sadiq, entre otros), en la portería también ha habido grandes arqueros. Esteban es, sin duda, el mejor exponente de un futbolista que hacía piña en el vestuario, que se echaba el equipo a sus espaldas ante las críticas y que salvaba puntos y puntos con sus paradas. Seis temporadas estuvo en el Almería, con un descenso, un ascenso y una permanencia inolvidable. Pero bajo palos no hay que olvidar las cuatro temporadas de Barbero, Valerio, Diego Alves o Julián Cuesta.

El meta renovó durante el pasado confinamiento hasta junio de 2022

Fernando va camino de superar al goleiro brasileño, el mejor parapenaltis de LaLiga con el que el Almería vivió sus temporadas más gloriosas, precisamente con Esteban como compañero. Alves llegó como suplente de Cobeño, pero en cuanto tuvo la primera oportunidad, se hizo con la titularidad. Tras sus cuatro temporadas en la UDA, que finalizaron con el descenso a Segunda, se marchó al Valencia a jugar competición europea.

En cuanto comience la pretemporada dentro de una semana, Fernando se dispondrá a cumplir su quinta temporada como rojiblanco. Ha estado con René, Makaridze y Sivera, además de compatir entrenamientos con los jovenes Jero, Rosic y Tarrés. Todos destacan su competencia deportiva en el día a día, además de su compromiso con el equipo. Al Almería le quedan pocos jugadores como Fernando, por eso es el capitán, pero el secreto del éxito de los equipos de Segunda es tener futbolistas con su entrega.