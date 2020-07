Fran Fernández: "Tenerife es un bonito reto para mí"

Fran Fernández ya tiene un nuevo proyecto entre sus manos. El pasado miércoles por la noche estampaba su firma como entrenador del Tenerife y posteriormente dedicaba unas palabras en la web del club. “Estoy muy ilusionado y muy feliz de poder pertenecer a un gran club como el Tenerife. Sabemos que va a ser una gran responsabilidad y estoy concienciado en ello”

El almeriense sabe que va a tener que trabajar duro para cumplir los objetivos en la isla. "Llevamos un par de días trabajando. Al final esto no para y esta temporada toca no tener vacaciones, aunque contento por ello, este trabajo es lo que nos apasiona. Queremos que el club esté organizado y que salga todo lo mejor posible. En un par de días viajo a Tenerife con muchísimas ganas de conocer al personal del club, a los futbolistas y a la afición. Sé que es un equipo que tiene una gran afición, apasionada y la verdad es que es un bonito reto para mí”.

No se pone objetivos imposibles, Fran Fernández confía en mejorar cada día. "Soy una persona que me gusta marcarme objetivos cercanos y posibles. Marcarse objetivos muy lejanos en el tiempo no va conmigo. Creo que es una categoría en la que debes ir dando pasitos hacia adelante y pensar en los siguientes partidos. Está claro que somos un club histórico y que no vamos a renunciar a nada”.

“La afición del Tenerife es una de las mejores de la categoría. Llevo horas en el club y ya lo estoy sintiendo. Ojalá podamos sentirlos muy cerca en el Estadio, pero va a ser complicado. Hay otras maneras de manifestar ese sentimiento, y lo mismo que me ha llegado a mí estoy seguro de que lo hará con los futbolistas", finaliza el zapillero.