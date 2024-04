Mel charla con Ramazani en una sesión sin Baba

Tras el sinsabor de la derrota ante el Villarreal pese al buen partido cuajado en el aspecto ofensivo, la UD Almería realizaba en la matinal de este lunes una suave sesión preparatoria de recuperación para quienes fueron titulares y más fuerte para los que partieron en el banquillo. El entrenamiento ha arrancado con una conversación de poco menos de diez minutos sobre el césped del anexo de Pepe Mel con un grupo de jugadores, haciendo un aparte con César Montes.

En ese momento no estaba Largie Ramazani, con quien el preparador madrileño ha charlado de forma particular poco después. El extremo belga terminó expulsado -quizá de forma rigurosa- ante el cuadro castellonense y en un 'calentón' esperó al colegiado Ortiz Arias en el túnel de vestuarios para dedicarle todo tipo de lindezas expresadas en inglés (fucking idiot, fucking cunt o fucking dick head) que el colegiado se encargó de recoger en acta, por lo que se expone a una sanción que bien podría provocarle que diga adiós al curso de forma prematura.

Al término del encuentro, con motivo de su comparecencia de prensa, el propio Mel ya recordó que si Ramazani lo consideraba como un padre debería prestar más atención a sus consejos porque de lo contrario iba a dejarlo "sin merienda". Por ese eje ha debido girar la conversación con un jugador al que justo en su llegada el propio Mel le dedicó numerosos elogios por sus cualidades deportivas.

Iniciado el trabajo, Bruno Langa fue el primero en retirarse a la sala médica para tratarse de ciertas molestias antes de que lo siguieran el resto de titulares. Otra de las grandes novedades ha sido ver a Luis Suárez dando pasos adelante en su rehabilitación, participando en el rondo inicial y también en ejercicios de posesión y de centros y finalización.

Aleksandar Radovanovic también ha saltado por primera vez al césped para proseguir la recuperación de la lesión que se produjo en la musculatura del abductor de su pierna izquierda. El central serbio trabaja a las órdenes del recuperador físico Cid Andrade, mientras que el canterano Carlos Rojas lo hace con Edu Antequera para restablecerse de la rotura de menisco en la rodilla izquierda durante la cesión que tuvo en el Real Murcia. La campaña anterior se había roto la derecha.

La gran duda ha surgido al comprobarse la ausencia de Iddrissu Baba en la sesión preparatoria. En las últimas horas se ha informado acerca de la más que probable opción de que firme por los New England Revolutions de la Mayor League Soccer norteamericana y al parecer el mediocentro ghanés habría tomado un vuelo con destino a Madrid. De momento, la operación no está cerrada porque la oferta no llega a los términos que pretende la UDA.

De cara a la visita del Getafe el sábado (16:15) por tanto, las bajas confirmadas serían las de los lesionados Radovanovic y Suárez, así como el sancionado Melero y muy probablemente Ramazani, también por sanción, a expensas de ver cómo evoluciona el tema de Baba.