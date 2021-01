A octubre de 2015 hay se remonta la familia del almeriense Duarte para recordar la primera y única vez que el zurdo ha jugado en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Fue con España sub’21, con Celades de entrenador ante Georgia. Entonces, Rubén estaba en el Espanyol y al estadio podía ir público (parece que hace una eternidad que las gradas están vacías). Desde entonces, los destinos del futbolista almeriense y del club donde empezó a darle patadas a un balón en benjamines, el Almería, se han cruzado. Rubén ahora es un futbolista contrastado y consagrado en Primera. Nunca se ha enfrentado al conjunto rojiblanco, mañana puede hacerlo por primera vez, pero lo que más desea en que la temporada que viene ambos se vean las caras en la máxima categoría del fútbol español.

–¿Cómo marcha el comienzo del 2021?

–No ha comenzado deportivamente de la mejor manera, puesto que no terminamos de ser regulares y ya sabéis que hemos cambiado de entrenador. Estamos a tiempo de cambiar, vamos a intentar mejorar la dinámica para que sea un año positivo y se cumplan los objetivos marcados al principio de temporada.

–2020 terminó con un susto con su lesión de rodilla.

–Al final fue un esguince leve de rodilla, nada grave por suerte. Estuve unos días parados y ya estoy para cuando el míster quiera contar conmigo.

–Presto y dispuesto para jugar en el Mediterráneo.

–Claro, ya la semana pasada estuve disponible y jugué en el Ramón de Carranza frente al Cádiz. Con el cambio de míster veremos si estoy en el once y si no, a apoyar desde la grada al equipo como uno más.

–Ilusión de jugar ante el Almería le hará.

–Mucha, muchísima ilusión me hace la verdad. Siempre voy a decir que es un partido especial, lástima que el estadio tenga que estar vacío y no puedan ir mis amigos ni mi familia. Ojalá se pueda dar pronto este partido en Primera División.

–¡Qué bonito sería eso que dice!

–Sería más especial que este partido, al final lo que te da de comer es la Liga, es nuestro día a día. Espero que el Almería consiga su objetivo de subir a Primera y el año que viene nos podamos enfrentar con público en las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos.

–Mensajes de su círculo almeriense y por supuesto de su hermano (el exjugador Manolo Duarte), le habrán llegado.

–Muchísimos. No había tenido la suerte de jugar en el Mediterráneo con mi club y ahora se va a dar. La Copa se ha portado bien [risas], ojalá se vea un buen partido y podamos pasar.

"Sin mis primeros pasos en el fútbol de Almería no estaría en Primera. Deseo lo mejor para la provincia”

–Rubén se hizo futbolista en la cantera del Espanyol, pero no hay que olvidar que se formó en distintos equipos de Almería.

–En el Almería jugué de muy pequeño, creo que en benjamines. Mis primeros pasos los di allí, sin ellos no estaría ahora mismo en Primera División. Me encantaría que el equipo de mi ciudad estuviera lo más arriba posible, para Almería sería un plus importante que la UDA regrese a Primera División.

–Rioja, Ximo, Édgar, Sivera, varios exrojiblancos con compañeros suyos de vestuario.

–Para ellos también es un partido especial porque han vestido la camiseta del Almería y seguro que tienen un bonito recuerdo de haber jugado en el Mediterráneo en diferentes temporadas.

–¿Ha venido al Almería a ver la familia en invierno? ¿Se ha podido escapar en los pocos días libres que ha tenido?

–No pude bajar. LaLiga se acabó más tarde y para acabar en las fechas señaladas, no hemos tenido apenas días libres. Vino mi familia a Vitoria y por lo menos pude disfrutar de las fiestas con ellos. Si Dios quiere, pronto podré ir a nuestra tierra, que estoy deseando disfrutar del calor y del sol de Almería.

"Jugar ante la UDA siempre va a ser especial, lástima que no pueda ir gente al estadio el sábado”

–Lo que sí se ha encontrado en los partidos es con varios futbolistas de la tierra, caso de Nino, de Puertas o de Baena.

–Eso es riqueza para Almería. La provincia tiene muy buenos jugadores y cuantos más seamos en Primera, mucho mejor. Tenemos que estar orgullosos de representar a nuestra tierra allá donde vayamos.

–¿Le da tiempo a hablar con ellos en los partidos?

–Con los protocolos de la COVID-19 no nos dejan estar mucho tiempo ni en el campo ni en los vestuarios. Cuando me ha tocado cubrirlos en los lances del juego, siempre nos cruzamos alguna palabra o hacemos algún gesto cariñoso.

–Su único partido en el Mediterráneo fue con la SelecciónEspañola sub-21. Gratos recuerdos y ojalá se repita en el futuro lo de vestir la elástica nacional.

–Tengo un recuerdo muy bonito de aquellos días con España. Hubo un gran ambiente en el estadio y encima ganamos ese partido. Han pasado unos años y sé que es difícil ir con la absoluta. Al final hay un gran talento en el grupo, hay jugadores muy buenos. Siempre apoyaré a la Selección en las fases de clasificación y en las Eurocopas y los Mundiales. Ojalá dentro de poco volvamos a cantar otra victoria importante, que sería muy bueno para el fútbol español.