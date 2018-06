"Hay que probar los pintxos, pero me quedo con las tapas"

–Este curso debutó en un nuevo club, nueva aventura en Vitoria... ¿Cómo valora en lo deportivo la temporada 2017-2018?

–La valoro positivamente, más que nada porque salí de Barcelona, donde me tiré ocho años y me sentí como en casa, y cambiar de ciudad, de cultura y de clima no es nada fácil, pero bueno, pienso que esta campaña ha sido muy positiva para mi, he jugado casi treinta partidos y sobre todo hemos logrado el objetivo grupal, así que un año para recordar y seguir sumando.

–¿Y en lo personal?

–Contento. No empecé muy bien, porque los tres primeros entrenadores que tuvimos no contaban mucho conmigo, pero desde la llegada de Abelardo fui una pieza importante, me dio confianza, minutos, partidos y eso es lo que un jugador joven como yo necesita. Estoy contento y con muchas ganas de seguir aprendiendo y sumando partidos en el Alavés.

–Decía que después de ocho años en el Espanyol, se hace difícil cambiar de equipo y de ciudad...

–Sí, yo allí me sentía como en casa, conocía a mucha gente y me sentía muy querido, pero la temporada anterior fue muy complicada, casi no jugué nada y pienso que en mi situación necesitaba ese cambio de aires, que me ha venido muy bien para seguir creciendo como jugador y como persona, para tener esa continuidad que un futbolista necesita. A pesar de ello siempre estaré muy agradecido al Espanyol y espero que le vaya todo muy bien en un futuro.

–Es el único almeriense que actualmente está militando en la Primera División, categoría en la que ha cumplido ya cuatro cursos consecutivos, ¿cómo le hace sentir esto?

–Orgulloso de poder representar a mi tierra. Por circunstancias soy el único a día de hoy jugando en Primera y que en mi ciudad haya gente que me diga que soy un ejemplo es un orgullo. Estoy muy agradecido a la gente que me apoya día a día y ojalá pronto seamos muchos más almerienses en la máxima categoría.

–¿Con qué ciudad se quedaría, con Vitoria o con Barcelona?

–Son ciudades muy diferentes, desde mi punto de vista creo que son todo lo contrario. Barcelona es una ciudad grande, con muchísimas cosas, buen clima... Pero un jugador siempre necesita estar cómodo deportivamente y en Vitoria la gente nos quiere muchísimo, hay un ambiente fútbol tremendo, cada fin de semana 20.000 personas en el campo. El respeto y el apoyo que nosotros tenemos en la calle es digno de admirar. Me quedo con Vitoria porque este año ha sido muy importante para mí.

–Cómo clima, mejor Almería...

–Sí sin duda. Aquello es muy distinto, pero la gente necesita un poco de todo. Ahora estoy de vacaciones aquí, tomando el sol y desconectando y dentro de un mes vuelta al trabajo.

–¿Qué es lo que más le sigue costando de estar lejos de su tierra?

–Al fin y al cabo lo que a todo el mundo, la familia y los amigos, que no están cerca. Cuando van bien las cosas todo es mucho más fácil, pero cuando van mal se te hace muy complicado tenerlos cientos de kilómetros. También se echa de menos el tapeo, la playa... Sabemos que tenemos once meses para centrarnos en el fútbol y luego un mes para disfrutar de esas cosas.

–¿A qué está dedicando el tiempo estos días por Almería?

–Sobre todo a desconectar y aprovechar para pasar tiempo con mi gente. Se necesita después de un año intenso. Trato de estar lo menos posible con el móvil, para no pensar en nada y llegar fuerte a la pretemporada.

–¿Tapas o pintxos?

–Siempre estoy encantado de conocer cosas nuevas, ciudades y otras costumbres y los pintxos hay que probarlos al menos una vez en la vida, pero me quedo con las tapas.

–No podrá descansar de fútbol, ahora empieza el Mundial...

–Muchos de mis compañeros de la Sub-21 de hace unos años están en Rusia y también tuve la suerte de ir convocado con la absoluta cinco días, donde coincidí también con muchos que jugarán este Mundial. Les doy mi máximo apoyo. Confío en España y espero que puedan traer el título.

–¿Tiene en mente el poder volver a ser convocado con España?

–Creo que soy joven todavía, que llevo unos cuantos años en Primera, creciendo y evolucionando, y está claro que nunca puedo perder ese sueño. Ojalá algún día pueda volver.

–Se marchó de Barcelona justo en un momento políticamente delicado...

–Entiendo poco de política y eso me hace no estar conectado con esos temas. He estado muchos años allí y he visto muchas banderas independentistas, a cada uno le inculcan unas cosas desde pequeño y al final cada persona tiene su opinión y en mi caso eso no me ha afectado en absoluto durante mi estancia allí.

–¿Se ha planteado buscar suerte fuera de España?

–En el mundo del fútbol uno nunca sabe lo que puede pasar. En un mercado de fichajes todo pasa muy rápido. Un día estás aquí y al siguiente en otro lugar. No me planteo nada, ahora estoy en el Alavés, muy cómodo, y espero seguir allí muchos más años.

–¿Y jugar en la UD Almería?

–Sí, siempre he dicho que me encantaría jugar en el equipo de mi tierra y defender los colores de mi ciudad. Lo sigo siempre, suelo ver los partidos cuando tengo tiempo, y me gustaría, como futbolero que soy, que estuviese en Primera. Creo que la ciudad y la afición lo necesitan. Ya son varios años sufriendo.

–Según diversas informaciones, un futbolista de la UDA está ahora salpicado por el tema de los amaños por apuestas. ¿Qué opinión tiene como jugador profesional?

–No sé lo que ha pasado, pero pienso que no merece la pena jugarte una carrera que tanto te ha costado forjar por ganar dinero por otro sitio. Desgraciadamente cada vez se escucha más. Eso no va con mi forma de ser.