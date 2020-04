"Ojalá haya ascenso (y ellos regresen)"

La cuenta 'Fondo Segunda', que se encarga del análisis y la estadística de la Liga SmartBank, contó ayer con dos invitados rojiblancos en su programa 'El Var en Casa', en el que diferentes jugadores o técnicos analizan el día a día de sus clubes.

Por estas retransmisiones han pasado futbolistas de otros equipos como Dani Barrio, Álvaro Giménez o René, entre otros, y en la tarde de este miércoles dos ídolos del Mediterráneo han recordado partidos gloriosos para la afición almeriense y han analizado la actualidad, con la llegada de Turki Al Sheikh. Igualmente, han respondido a preguntas de los aficionados, que interactuaban a través de un chat.

Ambos futbolistas, almerienses, recordaron sus inicios a preguntas de José Miguel Capel y Pedro Nieto: "Nos enfrentamos muchas veces en las pistas de las 500 Viviendas y del Zapillo, hemos ido siempre de la mano. Francisco en el Plus Ultra y yo en el Zapillo nos hemos recorrido todos los campos de tierra de la provincia. Así llegamos a un club humilde como era el Almería de entonces, para nosotros nuestros títulos eran los ascensos y nuestras 'Champions' las salvaciones", comienza José Ortiz.

José Ortiz "Ojalá le llegue un equipo pronto a Francisco y estoy seguro que antes o después, va a volver a entrenar en Almería"

Como rojiblancos, ascendieron a Segunda en Pasarón y a Primera ante la Ponferradina. Momentos dulces y muchísimos recuerdos buenos, imposibles de enumerar en algo más de una hora de charla. También recuerdos malos, con la salida de ambos y, a posteriori, el cese de Francisco como entrenador. Eso sí, con la llegada de Turki vuelve a abrirse la puerta de una posible vuelta.

"Fran sigue su etapa como entrenador y tanto en el Almería con aquella salvación como con el Huesca la temporada pasada, ha demostrado lo bueno que es en lo suyo y en gran cuerpo técnico que tiene. Ojalá le llegue un equipo pronto y estoy seguro que antes o después, va a volver a entrenar en Almería", dice el que fuera extrema derecho sobre el mediapunta. Viceversa, Francisco también habló de Ortiz: "Está cualificado para estar en el Almería pronto, si José no ha vuelto antes fue por discrepancias con Alfonso. Mi relación con el expresidente también terminó con el cese. Le estoy agradecido porque me dio la oportunidad, pero no hubiera vuelto a trabajar con él, me dolió que no se preocuparon por mí tras mi cese".

Francisco "José está cualificado para estar en el Almería pronto, ahora se ha abierto una nueva etapa en el club con Turki"

Finalmente, sobre el presente, ambos coincidieron en afirmar que: "Ojalá haya ascenso, lo vamos a celebrar como un aficionado más". "El grupo de Al-Sheikh lo tiene todo muy bien planificado, tienen muy clara su estrategia. Se han rodeado de un gran grupo de profesionales y poco a poco irán teniendo experiencia. Van a hacer mucho por el club y por la provincia", apunta Francisco, a lo que el capi Ortiz matiza: "Hay que darle la gracias a Turki por la donación que ha hecho estos días por el tema del coronavirus".

Sobre el terreno deportivo del equipo, el capi dijo que "la Segunda es muy competitiva y lo ha notado el equipo con la mala racha ésa que tuvo. Ojalá cuando se retome la competición, veremos cómo, vuelva la racha de victorias con Guti porque Cádiz y Zaragoza también van a fallar. Sigo apostando por el Almería para el ascenso". Gran colofón a una amena charla online en 'Fondo Segunda'.