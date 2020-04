Ibiza: "Lo que quiero es que suba el Almería y que acabe la Liga es lo más justo"

Juan Ibiza ha estrenado las ruedas de prensa telemáticas de la UD Almería, una nueva iniciativa del club para acercar a los protagonistas a los aficionados a través de los medios de comunicación ahora que las ruedas de prensa al uso son imposibles de realizar por el confinamiento. El central, deseoso de regresar al verde tras salir de una lesión de larga duración, ha sido el primer jugador rojiblanco de la historia en inaugurar este nuevo formato para responder a las preguntas de la prensa. Y lo cierto es que no ha ido del todo mal...

¿En qué modo valora que el club mantenga sus contratos inalterados y la donación realizada por su presidente para combatir esta pandemia?

Nos sentimos privilegiados por pertenecer al Almería porque aún no se nos ha hecho un ERTE [Expediente de Regulación Temporal de Empleo], y no solo por eso, sino por el trato del día a día facilitándonos material para entrenar. La donación de Turki al-Sheikh me parece maravillosa, es un acto para quitarse el sombrero en estos tiempos tan difíciles.

¿Qué mensaje le lanza a quienes lo están pasando peor por haber perdido a algún ser querido?

Desde aquí mando mucho ánimo a la gente que ha perdido algún familiar y que estén con los suyos porque entre todos juntos saldremos adelante y pronto volverá la normalidad. Les mando mi apoyo y esperanza para que poco a poco vaya superándose.

¿Ve ya la luz al final del túnel de esa complicada lesión?

Ha sido una lesión larga, el ligamento te deja fuera bastante tiempo, pero la recuperación por suerte ha sido muy buena y me siento perfecto. Antes de la cuarentena ya hacía parte con el grupo y en el confinamiento hago ejercicios desde casa para completar todo sin dolor.

¿Cómo valora la postura de la AFE ante la posible reanudación de la competición?

La información que tengo es la de todos, es una situación muy complicada porque la AFE defiende al futbolista y la Liga tiene que mirar por el futbolista y los clubes. Al no jugar hay pérdidas económicas y también hay contratos firmados para cobrar sueldos. La solución debe ser beneficiosa para todos porque económicamente nos afecta a todos. Veremos a ver qué pasa, aportando cada cual su granito de arena (clubes, Liga y AFE) se podrá salir adelante con la solución más justa posible.

¿Cree que con el protocolo establecido podrán volver a jugar?

Las medidas para empezar la competición se nos hacen raras, pero todos tenemos que aportar para pasar esta pandemia lo mejor posible. El virus nos afecta y preocupa a todos. La Liga tiene que mirar por todos y cada cual mira por sí mismo y su entorno cercano. Todos queremos tener salud y que jugadores y aficionados estén bien.

¿Qué opción considera más justa en caso de que no pueda reanudarse el torneo?

Yo lo que quiero es que suba el Almería, que la Liga acabe es lo más justo. Si no se pudiera acabar no sé lo que sería más justo. Que suban los dos primeros tampoco es del todo justo al no jugarse todos los partidos. De la primera vuelta sí se ha jugado todo. Pero es injusto que no cuenten los de la segunda vuelta. Lo bueno es ganarlo en el campo y si no se reanuda, que suba el Almería, los 3 primeros.

¿En su fuero interno cree que podrán volver a jugar este curso?

Al principio del confinamiento creía que se reanudaba sí o sí, hace una semana hubo un momento que casi pierdo la esperanza, pero ahora mismo el cuerpo me dice que sí se va a retomar. Han sido varias fases de verlo muy complicado a tener de nuevo esperanza.

¿Y si un solo jugador de algún equipo cayera infectado?

Es una situación muy complicada, se podrá jugar pero son muchas dudas. ¿Qué pasa si se contagia uno? Si se juega igual estamos muy expuestos, no sabría responderte porque es muy complicado. Con que uno se infecte debería haber un equipo entero en cuarentena. Es muy raro, una situación que no se ha vivido nunca y de la que no tenemos experiencia. Esas dudas también me las planteo yo.

¿No piensa que el fútbol reaccionó un poco tarde ante la crisis sobrevenida?

El fútbol podría haber sido un poco más sensible, pero ni la Liga ni la Federación era consciente de la gravedad real de esta pandemia. Se intentó hacer lo mejor posible sin tener el conocimiento real del alcance y magnitud. No creo que fuera algo hecho a malas. Ahora sí estamos concienciados y todos estamos yendo a una.

¿Cómo se le da solución a quienes acaban contrato el 30 de junio?

Lo de los contratos a 30 de junio nos preocupa porque en el Almería hay jugadores muy importantes cedidos. Si la Liga se alarga habría que extenderlos, espero que entre todos tomen medidas para prorrogar esas cesiones hasta que acabe la temporada. Sería lo mejor.

¿Una mini pretemporada de 15 días será suficiente?

Las pretemporadas suelen ser un poco más largas y eso que en verano tienes menos vacaciones, pero hay que comprimirlo todo y también esa pretemporada. Para coger un nivel óptimo de forma física es corto, pero no se van a jugar 40 partidos, sino 12.

¿Cuál es su rutina diaria en cuarentena?

Mi vida ha cambiado completamente porque desde que me lesionó entrenaba mañana y tarde todos los días y no pisaba mi casa. Ahora no salgo. Mi rutina es levantarme temprano y entrenar toda la mañana en ejercicios preventivos de rodilla y estiramientos. Por las tardes me he apuntado a clases de inglés online, que tenemos gente de fuera en el vestuario. Y paso más tiempo con mi novia, miro series, he comprado juegos de mesa y hablo con la familia por FaceTime. También me he aficionado a la cocina sana con recetas.

¿Echa de menos a su amigo René?

A René lo echo mucho en falta porque tanto él como su novia son buenos amigos, pero estoy contento porque está jugando en la Ponferradina y entró con buen pie. Aunque no esté cerca mantenemos el contacto.

¿Qué es lo primero que tiene previsto hacer cuando se levante el encierro?

Cuando pase todo habrá que entrenar y jugar, que tengo ganas y en mi tiempo libre tengo ganas de salir de casa e ir a la playa o a algún restaurante.

¿Tiene ya el alta médica?

Tenía que ir a ver al doctor Cugat y no pude. El médico del club me dijo que era mucho riesgo ir a Barcelona pero la progresión ha seguido siendo bien porque los test salieron bien. Tendré que ir a que me firme el acta cuando se levante esto.