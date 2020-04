La UDA al teléfono: "¿Podemos ayudarle?"

La temporada está parada, pero en las entrañas del Estadio de los Juegos Mediterráneos el trabajo no se detiene. Bueno, en las entrañas físicas del estadio no, sino en las mentes de los trabajadores de la Unión Deportiva Almería, que están llevando a cabo una buena cantidad de iniciativas solidarias en estas semanas de alerta sanitaria.

La Fundación UDA, gracias a un equipo de voluntarios, se ha puesto manos a la obra para desarrollar un puesto de operadoras telefónicas, que se está poniendo en contacto con afectados por el coronavirus, así como con aficionados rojiblancos mayores de 60 años, para saber cómo se encuentran y si necesitan ayuda estos días.

Sin duda, es una iniciativa que están agradeciendo los hinchas más veteranos de la UDA, que echan de menos los domingos en el Mediterráneo, puesto que era una vía de escape y de salida de la rutina del día a día. Sabiendo que son población de riesgo ante este letal coronavirus, la Fundación indálica quiere mantener permanente contacto con ellos.

Diario de Almería se ha puesto en contacto con algunos aficionados mayores, que han mostrado ilusionados y agradecidos al club rojiblanco. Unos han querido hacer pública su opinión, mientras que otros prefieren permanecer en el anonimato, eso sí destacando que la llamada y la amabilidad de la voluntaria de la Fundación de la UDA les ha reconfortado en estos momentos.

De los que han querido mostrar públicamente sus sensaciones ante estas llamadas han sido, por ejemplo, Clotilde Giménez, en la boca de su hijo Nacho Berenguel. Una familia muy futbolera y, por supuesto, muy rojiblanca. “Le dije a mi madre que la iban a llamar del Almería y me ha escrito que le ha hecho mucha ilusión. Le han preguntado por la salud y si necesitaba algo”, indica. “Esta iniciativa nos parece fabulosa, ojalá otras instituciones actuaran como lo está haciendo el Almería”. Clotilde es una de esas aficionados que aprovechaban los partidos para reunirse con sus hijos y nietos: “Echa mucho de menos los partidos. Se venía los fines de semana a casa de mi hermana, que vive cerca del estadio, y estábamos juntos animando al equipo”.

De la misma opinión son José Sabio y Gracia Espinosa, de los que nos habla su hijo José David. “Mis padres agradecen mucho el detalle, se quedaron muy sorprendidos. Incluso les costó un poco creérselo, me dijeron si no era una broma. Les expliqué que no, que era una iniciativa del club y la verdad es que están muy agradecidos. Todos en la familia somos seguidores, mi padre se abona desde hace muchos años”.

El socio 544, Antonio Ramírez, cuyo número mantiene desde los años del Campo Municipal, también agradece al club esta preocupación. “A todos nos gusta que se preocupen por nosotros, sobre todo en estos momentos tan complicados”. Como todos, confía en que la sociedad sea capaz de ganarle la batalla al coronavirus para que después vuelva el fútbol, “claro que lo echamos de menos”. La salud y la ilusión hay que mantenerlas, la vida va a seguir y la UDA está dando los pasos adecuados para que los hogares vuelvan a ser rojiblancos.