Pedro Emanuel: "Asumo la responsabilidad, los dos goles a balón parado nos condicionaron"

Pedro Manuel no ha tirado balones fuera en la sala de prensa de El Molinón y el técnico luso asumía la responsabilidad de la goleada: "Enhorabuena para el Sporting, que ha sido más competitivo que nosotros. Al recibir dos goles a balón parado perdimos confianza en el juego. Ellos estuvieron más tranquilos y al minuto 14 se nos puso muy difícil".

Las modificaciones introducidas en el once también fueron objeto de debate: "Las rotaciones fueron decisión mía. Después del juego haría lo mismo, la competición es larga y hemos tenido un mal día. La responsabilidad es mía. Las rotaciones son normales porque la competición es muy larga y conozco muy bien el campeonato. Lo que pasa ahora no es como va a terminar".

En ocho partidos precedentes el Almería había encajado apenas cinco goles y hoy recibía cuatro de una tacada, algo que Emanuel achaca a falta de competitividad: "No está pasando nada en especial, no fuimos competitivos en momentos determinantes del juego. Si queremos volver a ser un equipo fuerte hay que trabajar el balón parado. Hemos concedido dos goles y eso marca la diferencia ante un Sporting por su calidad".

Pedro Emanuel: "No está pasando nada en especial, no fuimos competitivos en momentos determinantes del juego"

Pese a las malas sensaciones, el portugués lanzaba un mensaje de tranquilidad a la afición: "El mensaje a la afición es muy simple, perdimos 3 puntos y da igual que sea por 4-2 o por 7-3. Hicimos dos goles y trabajaremos para no conceder dos goles a balón parado, que no es normal. Al equipo le digo que todo está normal. Corregiremos lo que no hemos hecho bien y no pasa nada porque esta competición es muy larga. Son tres partidos en siete días por segunda vez y ahora no nos está yendo tan bien".

Del estado de Owona avanzaba que aún no sabe si podrá estar disponible el domingo en Riazor: "No sé lo que tiene Owona, pero es un campeón. Es parte del fútbol y buscaremos la mejor solución si no puede recuperarse para el domingo".