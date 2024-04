Pepe Mel: "Estamos en una ciudad importante, no podemos defraudar"

Pepe Mel regresó a la sala de prensa del Power Horse Stadium en la previa de su tercer encuentro como técnico de la UD Almería. El madrileño se verá las caras contra la Real Sociedad, un rival que definió como "un equipo muy reconocible". Para este duelo, Ibrahima Koné será la gran novedad en la lista de convocados, al igual que Paco Sanz, el central del filial. Por su parte, Marezi estará de baja varias semanas debido a una lesión en el escafoides.

Sala médica: "Koné está en convocatoria. Es una buena oportunidad para el delantero de estar con todos sus compañeros. Radovanovic y Melero son baja, pero se une también Marezi porque se ha roto el escafoides. No está teniendo suerte el chaval".

El rival: "La Real, tanto su cuerpo técnico como sus jugadores, ha conseguido una cosa muy importante: es un equipo muy reconocible y lo está haciendo muy bien. No va a ser fácil, aunque ninguno en Primera lo es. Después de la Real vendrá el Villarreal, el Getafe...".

Compromiso: "El futbolista quiere ganar siempre y siempre quiere reivindicarse, pero todos somos conscientes de que estamos en una entidad y una ciudad importante, por lo que no podemos defraudar. Nosotros no solamente jugamos por nosotros mismos, sino que también por la gente".

Puesto de central: "Rado tuvo que ser sustituido en Gran Canaria al descanso y acabó lesionándose contra Osasuna. Su baja provoca que tengamos que mover ficha. César Montes también ha sido padre este viernes y ha estado 'despistaillos'. Las bajas se están acumulando en defensa".

Posición de Édgar: "Édgar, aunque tengo claro que es mediocentro, seguramente tenga que ayudarnos en la parcela defensiva".

Paco Sanz: "Paco Sanz estará en San Sebastián. Vamos a intentar no perjudicar al equipo de Alberto con la construcción y el camino de futbolistas de la cantera que tienen sus miras en el primer equipo. Ese tiene que ser el objetivo. Paco lo está haciendo bien y viajará".

"Tenemos que jugar por nosotros"

Marezi: "Marezi va a tener una cédula en el brazo alrededor de un mes. Los médicos le hicieron pruebas y resultó que estaba roto. Vamos a ver si puede jugar, pero es cierto que es una lesión que impide aunque sea en la mano".

Arribas: "Arribas tenía unas molestias en la rodilla. Le hemos estado protegiendo, pero ayer y hoy ha entrenado con normalidad y será uno más para San Sebastián".

El partido: "Si hay un equipo que se pueda asemejar a Las Palmas es la Real Sociedad. Aquella vez nos salió bien y ahora vamos a intentar ser protagonistas del juego dentro de lo posible que sea. Cuanto más lejos defendamos del área, mejor para nosotros".

Objetivos: "Son ocho partidos complicados de cara a la afición porque, por desgracia, yo me meto como uno más y el equipo tiene el camino claro a Segunda. No obstante, tenemos que jugar por nosotros, por demostrar que somos un buen equipo y que la ambición nos lleva a pelear. Tenemos que seguir disfrutando de partidos muy bonitos que tenemos que disputar como el de la Real Sociedad, el Villarreal, el Barça... tenemos que intentar enganchar a la gente. Esto es un espectáculo y la gente pagan por ver lo que tú haces".

Pepe Mel: "El Almería haría bien en cuidar a Marcos Peña"

Marcos Peña: "En el fútbol, las cosas se demuestran con hechos. Llegué aquí y lo primero que hice fue poner a Marcos Peña de titular. Hizo 60 minutos de buen nivel y contra Osasuna fue de lo más destacable de ese día. El Almería haría bien en cuidar a este chico".

Continuidad: "Más allá de que la conocía, me encanta la ciudad y su gente. Me están tratando muy bien y me siento identificado. Me encantaría seguir, pero no depende de mí. Sería importante capitanear el proyecto del año que viene".

Estudio del rival: "La referencia es las veces que yo he jugado contra la Real Sociedad, el partido que hemos jugado contra Las Palmas y el partido de ida. El rival ha tenido diferentes fases a lo largo de la temporada, pero se está recuperando. Tenemos argumentos para hacerle daño".