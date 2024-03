Ramazani: "Con Mel me siento libre porque me da mucha confianza, es como un padre"

¿Tuvo ocasión de ver el partido de sus excompañeros de Bélgica sub-21?

Creo que fue un partido muy igualado, pero España dominó mucho en los últimos 15 minutos y mereció el gol. El capitán belga, número 10 [Eliot Matazo, jugador del Mónaco], puede llegar lejos, también el portero y uno de los centrales.

¿Pudo coincidir con Arnau Puigmal en las gradas?

Sí, lo vi y le dije que estoy viendo sus partidos y lo está haciendo muy bien. Le di suerte para las últimas jornadas y vamos a ver su futuro.

Salieron muchos compañeros cedidos, ¿cree que las están aprovechando?

Estoy contentos con ellos porque tuvieron una etapa un poco difícil aquí y ahora están disfrutando del fútbol.

¿Contento con Pepe Mel?

Me siento muy libre con Pepe Mel porque me da mucha confianza, habla conmigo siempre y me dice lo que hago bien y mal. A mí me gusta mucho la libertad y Mel me está dando eso, por lo que intento aprovecharlo para disfrutar de mi fútbol.

¿Es como un padre?

Sí, lo veo así porque puedes hablar de todo con él.

¿Cómo se vio de vuelta a la titularidad?

Me encontré muy enchufado y excitado porque llevaba muchos partidos sin ser titular y estaba muy feliz. En mi cabeza tenía que era su primer partido y quería marcar o asistir para la primera victoria.

¿Cómo celebró ese triunfo?

Lo primero que pensé fue 'por fin' y en el trabajo del equipo. Llevábamos muchos partidos sin ganar pero tenemos confianza y ahora daremos un paso adelante.

¿Este sábado toca ya ganar en casa?

Seguro, lo daremos todo para lograr la primera victoria para nuestra afición. Estoy seguro de que lo vamos a pasar bien.

Osasuna exige mucho.

Es un rival muy duro, ya lo vimos en la ida, pero en casa estamos muy fuertes.

¿Qué estilo tiene ahora el Almería?

Veremos a jugadores con más libertad que disfrutan del fútbol. Ahora tenemos más confianza y jugamos más al fútbol.

¿Cuál es su relación con Jonathan Viera?

Es como mi hermano mayor, siempre me dice lo que hago mal y lo que tengo que hacer para estar al nivel que debo estar. Tengo muy buena relación con él, necesito a alguien así. Sadiq es otro hermano mayor, pero no está aquí. Tenía una relación muy cercana y su marcha fue muy difícil para mí. Me echa mucho de menos, siempre hablamos por whats app. Tras el partido de Las Palmas me dio la enhorabuena y me dijo que me focalizase en los últimos partidos. Tengo su camiseta.

El canario es un gran asistente.

En los entrenos siempre me está buscando, sin mirar, y estoy bien con él. Estoy bien con todos los jugadores.

¿Se siente importante ya en el vestuario?

Sí, soy el segundo con más temporadas tras Fernando, aunque hay jugadores con más experiencia que yo.

¿Ha madurado estos años?

Sí, en estas temporadas he mejorado mucho, las críticas siempre llegan, pero procuro escucharlas para seguir creciendo. No miro mucho eso, aunque es difícil porque esto es fútbol, pero no estoy enfocado en eso.

¿Qué opina de las declaraciones que hizo Garitano sobre usted?

Pensé por qué había dicho eso, pero al siguiente entrenamiento hice un gran trabajo.

¿Piensa que España es racista?

Me han ocurrido cosas. Después del partido contra el Valencia, cuando la temporada pasada fallé un penalti, me pasó. Creo que no va a cambiar nada. No puedes cambiar a un personaje. Es difícil, puedes hablar con UEFA o lo que sea, pero nada va a cambiar. Hay que estar fuerte y ya está.

Quedan nueve partidos, ¿cuál es la meta?

Ganar los nueve. Estoy seguro de que podemos hacerlo o, de lo contrario, disfrutar y ver lo que pasa.