Romera asegura compromiso y buscará mejorar ofensivamente

Ayer le tocó el turno a Chema y hoy ha sido Romera el que ha presentado públicamente su renovación por dos temporadas más. El valenciano, que sido de los más regulares este año, se muestra muy satisfecho por su continuidad. "Llevaba tiempo deseando esta renovación, era mi primera y única opción. Gracias a la afición, me siento como en casa. El Almería me ha dado todo lo que necesitaba. El sacrificio y la motivación no van a faltar en los próximos dos años. Las cosas se están haciendo con mucho sentido y creo en la forma de trabajar del club. Hemos demostrado que por este camino vamos bien, hay que seguirlo. La afición ha estado contenta y creo que esto no es flor de un día", apuntó.

El lateral destacó como lo mejor y lo peor de su campaña lo siguiente: "Me considero un futbolista bastante regular y con mucho sacrificio , quiero seguir siendo así. Eso sí, me gustaría tener más protagonismo ofensivo. Me gustaría entrenar para mejorar eso y crecer deportivamente".

Miguel Ángel Corona, que se congratuló por la renovación ["Nos jugamos mucho las dos partes en su fichaje porque estaba jugando en el extranjero y ya desde la primera semana de pretemporada me di cuenta del acierto. Me encanta que la afición esté también contigo "], defendió el nuevo modelo de renovación por dos temporadas: "Estamos convencidos de que estamos en el buen camino, creo que hemos apostado por la estabilidad y con jugadores comprometidos, necesitamos que los jugadores estén tranquilos y no pienses en sus contratos. Por eso la renovación es por dos años".

Igualmente, el director deportivo piensa que es importante haberse puesto manos a la obra pronto: "Con más de un mes de antelación estamos haciendo el nuevo proyecto y eso es importante. Esto no asegura el éxito pero es importante. Las cosas se trabajan de manera gradual y al final se concreta todo".