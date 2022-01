Rubi: "El sol va a volver a salir para el Almería"

"Con el setenta u ochenta por ciento de plantilla con el Covid ya pasado, el sol va a volver a salir". Rubi no tiene dudas. Fue la última frase de la rueda de prensa del míster rojiblanco de un enero para olvidar. De hecho, como pincelada suelta, esta otra declaración del catalán no tiene desperdicio: "No soy nada supersticioso, pero estoy deseando que enero acabe ya porque ha sido una detrás de otra".

A enero todavía le queda un partido, el de este próximo sábado frente al Oviedo en el Carlos Tartiere. Una última bola en este comienzo de año que está siendo francamente malo para los rojiblancos. Eso sí, el equipo tiene ganas de darle la vuelta a la tortilla. "Llegamos mentalmente muy preparados para revertir la situación. El equipo está convencido de que van a llegar la victorias más temprano que tarde", para lo que el míster sabe que hay errores que pulir: "No quiero obsesionar a los futbolistas con el primer gol. Estamos encajando primero, cuando antes era al revés y cerrábamos bien los partidos. Si trabajamos igual y le damos una vuelta a lo que fallamos, llegará de nuevo una racha buena. No nos puede afectar esta situación, pero estamos trabajando en mejorarlo".

El míster no echa balones fuera. Sabe que las derrotas llegan porque el Almería no anda tan fino como antes. "Se ha cometido algún error individual a nivel de despejes, que no se venía cometiendo. Pequeños detalles que están entrenados, y que trataremos de repararlos viendo imágenes y entrenando. Toca refrescar conceptos. Pero el trabajo de presión no lo hemos perdido, el otro día a partir del minuto 17, recuperábamos rapidísimos y atacábamos constantemente", donde se produce otro de los males de este mes: "Estamos generando ocasiones, hasta veinte llevamos en cuatro partidos. Con nuestros datos, es una pena lo que nos está pasando en cuanto a nivel de eficacia. Esto pasa en el fútbol, pero no quita que tengamos ganas y nos entreguemos al máximo".

Sadiq llega esta tarde

En el equipo y en la afición existe la tranquilidad de que las cosas volverán a ir mejor cuando el Almería recupere buena parte de los jugadores que ha tenido de baja en este 2022 y, principalmente, a su máximo goleador. Sadiq debe de entrenar ya esta tarde en el Mediterráneo y Rubi destaca la buen predisposición que ha mostrado con él. "Sadiq sabe que va a ayudar a conseguir nuestros objetivos al club, si viene con la buena predisposición con la que se marchó, todo va a ir bien".

De la misma manera, Dyego Sousa está en la recta final de su recuperación y puede llegar para jugar ante el Ibiza. "Dyego también nos va a ayudar en esa faceta goleadora, son jugadores determinantes, que intimidan al rival", apuntó un Rubi que explicó que Carriço y Lazo comenzarán a entrenar la próxima semana.

Finalmente, el míster agradeció las muestras de ánimo que la afición le está demostrando por las redes sociales. "Estoy convencido de que esto va a acabar bien. Si no nos dividimos, conseguiremos nuestro objetivo Al equipo hay que achacarle que tiene que salir algo más concentrado, el resto lo hace todo para ganar. Hay que insistir, estamos ahora echando más hora que nunca. Agradezco mucho este apoyo general".