J.M. Gutiérrez: "Turki está contento con el equipo"

Las dos intervenciones más importantes de la rueda de prensa del míster almeriense fueron la primera y la última. Empezando por ésta, el madrileño pidió que se le empiece a llamar por su nombre de pila, José María Gutiérrez, y que se abandone su cariñoso apodo de jugador, Guti. Eso por un lado. Por el otro, el de Torrejón de Ardoz confirmó que hubo reunión en la tarde del pasado miércoles con Turki.

"Cuando llegué me apetecía el dibujo que había en el Almería y si vienen jugadores que nos mejoran, mejor. Ayer me reuní con él, hablamos de cómo va el equipo y poco más. No hubo nada nuevo sobre quién puede llegar o salir, estoy tranquilo, sólo me centro en los partidos", asegura J.M. Gutiérrez, que recibió buenas palabras del máximo dirigente: "Turki está contento, sabe que tenemos que mejorar y él tiene su opinión acerca de cómo está el equipo. La compartimos y poco más, a él le gusta mucho el fútbol".

Tras dos victorias seguidas, ahora llega el correoso Mirandés al Mediterráneo. "Está haciendo las cosas muy bien, ha salido de la zona baja y está en una tranquila. Tenemos que ganar los tres partidos que quedan para irnos contentos a las vacaciones". El míster sabe que su equipo tendrá que plantear de diferente forma el partido a los dos anteriores, puesto que el equipo burgalés buscará achicar espacios: "Tenemos jugadores como para usar tres o cuatro esquemas diferentes. Vamos a cambiar durante el año, es importante adaptarse al partido. Que los rivales nos estudien habla bien de nosotros, pero que sepan que vamos a cambiar en cada encuentro".

El míster pide explícitamente que se le empiece a llamar por su nombre de pila: José María Gutiérrez

Finalmente, J.M. Gutiérrez fue claro en el mensaje lanzado a su plantilla. "Si queremos ser un equipo grande y luchar por Primera, no puede haber relajación, el que se relaje no juega".