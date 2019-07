Yanis: "Tengo cosas en común con Rioja, pero somos diferentes"

Yanis Rahmani Cordeiro (12-5-1995, Champigny-sur-Marne) es el tercer fichaje que desfila por la sala de prensa del Estadio Mediterráneo para llevar a cabo su presentación ante los medios y en la misma se ha encargado de establecer distancias con el futbolista al que teóricamente viene a suplir: "Vengo a hacer mi fútbol, el rendimiento de Rioja ha sido muy bueno y por eso está donde está. Tenemos cosas en común, pero yo soy diferente. Intentaré aportar asistencias y goles, jugar por dentro y por fuera y hacer mi camino para aportarle éxitos al Almería".

El propio Corona, de nuevo maestro de ceremonias, se ocupaba de definir su juego: "Es zurdo, con calidad técnica y capaz de jugar por ambas bandas. Muy versátil, desborda bien en corto, se asocia y tiene facilidad para el gol. Estamos muy contentos porque nos aporta otros registros que no son los específicos de los hombres que juegan pegados a banda".

A sus 24 años y tras lograr el ascenso con el Mirandés a la categoría de plata, Yanis tiene claro que es el momento idóneo para dar el salto al profesionalismo: "Vengo con hambre y ganas de mejorar, de aprender de los que ya están y del míster. Le agradezco al club la oportunidad". Es lo que llevo buscando desde hace tiempo y que me da el Almería. Es el momento perfecto por mi edad y condiciones".

No se trata de un extremo al uso de los que buscan apurar la línea de fondo para sacar el centro, como pudiera ser Rioja, sino más asociativo en lugar de eléctrico e incisivo: "Mi sitio natural desde la cantera del Ahtletic es la banda izquierda, donde me siento cómodo, pero me gusta moverme mucho. En el play-off con el Mirandés jugué dos partidos de delantero y otros dos en banda, tengo alma de segundo delantero o mediapunta por el gol".

Francés de origen argelino (tiene ambos pasaportes) vivió de pequeño en Bilbao, de ahí que se formase en la cantera de Lezama: "Vine de Francia por temas familiares a los 8 años y estuve desde alevines hasta el filial en el Athletic". De hecho, le pidió referencias a Andoni López antes de firmar como indálico: "Vi que el Almería fichó a bastantes jugadores de Segunda B y conozco bien a Andoni. Vi que podía demostrar que valía aunque no hubiera jugado ningún año en Segunda, ya que apuestan por la calidad del jugador en lugar de nombres".

Tras su periodo formativo en el Athletic pasó el CD Basconia (tiene acuerdo de filialidad con el club vasco), el Sestao River, Tudelano y Leioa en calidad de cedido y el Mirandés, donde ha militado las dos últimas campañas. Al ser preguntado por su referencia futbolística, lo tiene muy claro: "Mi ídolo es Cristiano Ronaldo, es el mejor con diferencia, digan lo que digan".

Tras acortar sus vacaciones, el lunes conocía al nuevo vestuario y dice haberle causado una grata impresión: "Me ha sorprendido el nivel de inteligencia de los jugadores y el hambre y ambición que tienen, al igual que el entrenador. Me gusta esa predisposición. Sabía que había jugadores que aquí han crecido mucho y todos nos merecemos una oportunidad. Que clubes así te la den es de agradecer. Que fiches a alguien con cualidades, hambre y ganas de mejorar y aportar, solo puede ir bien".

Cerrado por el Almería durante el pasado mercado invernal y firmado hace unos meses, Yanis explicaba cómo mantuvo al 100% su compromiso con el Mirandés: "Tenía firmado con el Almería un poco antes del play-off, pero el Mirandés me trató espectacular y tenía que salir con la cabeza alta. No podía tirarme del barco ni bajar la intensidad".

A poco que muestre en el campo la mitad del desparpajo que se le ha visto ante los medios de comunicación, Yanis Rahmani empezará a confirmar las grandes esperanzas que el club ha depositado en su fichaje, llegando a calificarlo internamente como el mejor extremo del pasado curso en Segudna B.