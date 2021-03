El banquillo 'muerde' al once titular

La victoria ante el Málaga fue la mejor medicina para los males de las últimas jornadas ante la UDA. Como bien dijo José Gomes en la rueda de prensa postpartido, al equipo se le vio solidario, enchufado, concentrado y, sobre todo, motivado después de lo ocurrido con el VAR en el encuentro ante el Leganés. Además de la buena actitud del equipo, hay que destacar que el encuentro se jugó como mejor rinde el Almería: bien posicionado en su campo, con un Mälaga arriesgando más y con los rojiblancos preparados para montar contras mortíferas. En transiciones, el Almería es un equipo de Primera. Pero cuando debe de llevar el peso del partido...

El 0-3 demuestra que cuando el Almería es capaz de jugar como un bloque, es difícil de encontrarle resquicios por los que hacerle daño. También es importante la fuerza con la que han entrado algunos hombres de la unidad B, como Lazo o Robertone, que están dando esta chispa de fuerza y energía que faltaba en el once titular. Al final son muchas jornadas y los jugadores están acumulando fatiga, por lo que es importante que aparezcan compañeros que sean capaz de revitalizar el once titular.

En las últimas jornadas, Gomes no mantiene su apuesta de rotaciones radical del comienzo, sino que está introduciendo cambios con respecto a las cargas de trabajo en cada puesto. De esta manera ha conseguido recuperar al mejor Lazo y sacarle mejor rendimiento que al principio a Robertone. Al argentino, a comienzos de temporada no se le veía cómodo en la mediapunta, pero en los últimos partidos está siendo un engranaje clave entre centro del campo y delantera. Además de buenas asistencias, también está pisando área y en La Rosaleda consiguió abrir la lata. No es su primer tanto este año, ya había celebrado goles con la rojiblanca, por lo que va a contribuir mucho en ataque en las últimas jornadas de la liga regular.

Por su parte, la afición tenía ganas de que el mejor Lazo volviera a hacerse dueño del carril izquierdo rojiblanco. A comienzos de la pasada temporada, el gaditano fue el jugador más destacado del equipo y varios equipos de Primera lo querían. Sin embargo, entre las lesiones y la falta de confianza, poco a poco se fue apagando. Se le veía fuera de forma, fuera de la dinámica de juego y abusaba del disparo y de la individualidad. Sin embargo, con Gomes ha vuelto. Ahora vuelve a ser desequilibrante y se ha convertido en un asistente de lujo. Sus disparos, ahora que vuelve a sentirse importante, son cañonazos bien dirigidos, que van a ser fundamentales para abrir partidos cerrados. Como hicieron Samú y Morlanes en jornadas anteriores.

Lazo y Robertone son los ejemplos más claro de cómo el banquillo está subiendo el nivel del Almería, pero no son los únicos. De hecho, Fernando y Buñuel prácticamente seguro que tendrán que jugar ante el Rayo por sanción y lesión de Maka y Balliu respectivamente, y son futbolistas en quien confiar. Ivanildo, que notó el cambio de Portugal a España, también cubre con garantías las ausencias de Cuenca. Y Juanan Villar o Villalba, que gozan de menos minutos, suelen aportar variantes interesantes cada vez que saltan al campos en las segundas partes.

Quizás éste sea uno de los logros más importantes de Gomes con el equipo, que va a conseguir que la mayoría de los jugadores lleguen enchufados a la recta final, para jugarse el todo por el todo con Espanyol y Mallorca. Cuando quedan pocas jornadas y el físico y la confianza son casi más importantes que la calidad de los equipos, el Almería tiene un banquillo en el que hay gente con ganas de sostener todo lo edificado hasta el momento, para coronar la torre con el ascenso.