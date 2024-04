Kaiky: "En Primera están los mejores, pero Segunda tiene mucho nivel"

Kaiky Fernandes es uno de los numerosos jugadores de la UD Almería que se encuentran cedidos repartidos por la geografía nacional e internacional. Y lo cierto es que es uno de los futbolistas que mejor le está yendo a nivel individual en este periplo. Cedido en el Albacete, con el que milita en una categoría en la que la próxima temporada con casi toda probabilidad estarán los rojiblancos, el central brasileño está adquiriendo protagonismo en el conjunto manchego.

A pesar de la diferencia entre una categoría y otra, el futbolista llegado el pasado curso procedente del Santos considera que "en Primera están los mejores, pero Segunda tiene mucho nivel". De esta manera, el defensa no duda en asegurar que el fútbol de plata español "tiene mucha calidad". Una experiencia que afirma que le permitirá volver a Almería "con muchas ganas y con mucha energía" de cara a la próxima temporada.

¿Cómo se está encontrando en el Albacete?

Gracias a Dios las cosas están saliendo bien y en los últimos meses que han pasado. Cuando llegué aquí, tanto la afición como el equipo me recibió muy bien. La verdad que estoy muy bien aquí tanto con el equipo como con mi familia también que le ha gustado mucho la ciudad y me encuentro muy bien. Yo tampoco salgo mucho de casa. Vivo muy cerca del Carlos Belmonte, creo que caminando llego máximo en un minuto. Al lado del Corte Inglés.

¿Echará de menos el tiempo de Almería?

Sí, hace mucho más frío, pero cuando yo llegué aquí la gente me hablaba mucho de que siempre hacía mucho frío y tal. Pero cuando llegué aquí no hacía tanto frío como la gente me habló. Está frío, pero se puede aguantar.

Se marchó con muchas ganas de ir cogiendo protagonismo.

Necesitaba de esa parte, de un poco de confianza, de jugar más, de tener minutos y cuando me encontré bien con el equipo aquí también la gente me aportó muy bien y ahora me siento bien jugando. Mis compañeros también me han dado mucha libertad para hablar, para conocerlos y estoy muy bien.

¿Cómo lleva la presión de luchar por la permanencia?

Soy muy capaz porque yo cuando era más joven en Brasil he pasado por mucha presión y ahí la cosa es como más difícil. Entonces aquí me encuentro bien, yo confío mucho en el equipo que estamos aquí, trabajamos muchos, trabajamos bien y ahora es solo encontrar el camino de lo bueno en los partidos e intentar hacerlo lo mejor posible.

¿Cómo ha vivido el cambio del Almería al Albacete?

Claro que era un poco complicado cuando estás ya acostumbrado en un equipo y vas a otro, pero como dije atrás la gente me aportó muy bien aquí. Mis compañeros me recibieron muy bien, tanto la afición como los compañeros y eso para mí ha sido tremendo porque me siento a gusto a aquí, me siento bien con la gente y creo que eso ha sido lo principal. A diferencia del Almería es un equipo más viejo.

¿Nota mucho la diferencia entre Primera y Segunda División?

Sabemos que tanto la Primera como la Segunda tienen mucha calidad, claramente que en la Primera también están los mejores, pero la Segunda tiene mucho nivel y lo que percibí aquí también de la Segunda es más la parte de los contactos. Aquí se marca, muchas menos faltas y eso es muy diferente de la Primera. Aquí se sigue mucho el juego, hay muchos contactos que el árbitro no marca nada y eso es lo que he notado más.

En su primer mes ya fue elegido el mejor jugador de febrero.

Me quedé muy contento cuando supe del premio que yo gané. Mucho más por la confianza de la afición también que tiene de mí, entonces es esa parte de confianza por llegar en un mes, recibir ese premio ya y me quedé muy contento y muy feliz.

¿Qué va a sacar de esta cesión?

Donde yo estoy procuro dar mi mejor siempre, entonces cuando vuelva a Almería voy a hacer lo mismo de siempre, dar mi mejor, trabajar por el equipo y volver con muchas ganas también y con mucha energía.

¿Qué le está pareciendo la categoría de plata?

Es una liga que me asustó mucho también por esa parte, que los equipos que están arriba si pierden un partido o si pierden dos partidos ya bajan para fuera de la zona de play off. Y lo mismo en el descenso, si ganas dos partidos o tres ya estás octavo, entonces sabes que es un poco loca esta liga, pero está siendo muy disfrutada.

¿Con quién guarda contacto en la plantilla del Almería?

Poco contacto, pero cuando yo contacto más en con Leo Baptistao que es brasileño y cuando yo hablo un poco de cómo están las cosas ahí es cuando hablo con él y con los fisios también brasileños que están Diego y Cid.

¿Celebró la primera victoria ante Las Palmas?

No he podido mirar el partido, pero cuando yo supe del resultado yo me quedé muy contento porque sabemos de la necesidad de ganar ese partido y como era la confianza también para el Almería. Entonces claro que me quedé muy contento por mis excompañeros de Almería.