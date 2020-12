A la hora de la siesta, cansado después del entrenamiento matutino, Antonio Puertas vuelve a responder encantado a Diario de Almería, al periódico de su tierra. No tiene problemas para ponerse, es su jugador humilde que recuerda su pasado y lo que le ha costado llegar al fútbol profesional primero, a la élite del fútbol español después y finalmente a Europa. Él y Baena [al que este medio ha intentado entrevistar pero se encontró con la negativa del Villarreal] son los dos almerienses que pasean el nombre de su provincia por los campos europeos y el de Benahadux quiere contar su experiencia.

–¿Cómo marcha la temporada?

–Está siendo un año muy ilusionante por el debut en competiciones europeas. Es algo histórico para el Granada, puesto que nunca había jugado en Europa. Y por supuesto los jugadores estamos dando lo mejor de nosotros.

–Está paseando el nombre de su tierra, Almería, por toda Europa.

–Es un orgullo defender a mi tierra, al Granada y a mi país por todos los campos europeos. Al final solemos viajar dentro de España y cuando juegas fuera, las sensaciones son especiales.

–Incluso ha marcado en competición europea.

–Sí, había marcado en todas las competiciones y en todas las categorías en las que he jugado. Ahora también en Europa, es muy satisfactorio.

–Usted dio positivo por coronavirus en Chipre, supongo que una experiencia poco agradable.

–Me hice un PCR antes de salir de Granada, que dio negativo. Tenía el miedo de dar positivo allí y así fue. De madrugada empecé a tener escalofríos y fiebre muy alta, me hicieron el test y ahora sí que salió que estaba contagiado. A partir de ahí, todo fue de película. No pude viajar con el resto de compañeros, creía que nos íbamos a quedar allí la cuarentena puesto que las autoridades no dejan salir. Pero nos dieron permiso y fuimos en ambulancia hasta la misma puerta de un avión privado y pude regresar.

–Lo ha pasado mal.

–Sí, me ha afectado bastante más que a otros compañeros. Estuve cuatro días con fiebre muy alta, con mucho dolor de cabeza y he tenido mareos. Ha sido un largo mes, pero gracias a Dios ya estoy recuperado.

–Recuerdo que la última vez que le vi hace tres veranos, en plena Puerta Purchena, estaba usted convencido de que iba a convencer al Diego Martínez [técnico del Granada] para jugar.

–Desde que llegó el míster me mostró toda la confianza que tenía en mí. Me había visto cuando él estaba en el Sevilla y Osasuna, y me dijo que me dedicara a jugar al fútbol, a hacer lo que sabía hacer. Empezó todo de maravilla y llevamos dos años y pico de alegrías y éxitos.

–¿Va a pasar la Navidad en su pueblo?

–Este año tenemos pocas vacaciones porque la Liga no para. Si Dios quiere y no hay restricciones, intentaré ir algún día y disfrutar con mi familia.

–El futbolista tiene muchos privilegios, pero no tiene que ser fácil ahora mismo vivir en vuestra burbuja.

–Antes del coronavirus, mi familia y amigos venían mucho a ver los partidos y podía estar con ellos o iba yo a Almería en los días libres. Ahora, con esta situación, no estoy con ellos desde las vacaciones de verano. La verdad es que tengo muchas ganas de volver a reencontrarme.

–Baena, Joaquín, Nino y usted, los máximos representantes del fútbol almeriense.

–Hace unos días coincidí con Nino en Elche. Te da alegría ver a paisanos y comprobar que les va muy bien haciendo lo que más nos gusta.

–Dani Romera en la Ponferradina, José Ángel en el Cartagena, Iván en el Elche, Joaquín en el Valladolid, usted... ¡Qué generación jugó la de aquel Almería B!

–Era un equipo con muy buenos jugadores, por algo conseguimos disputar la fase de ascenso a Segunda División, aunque fue una pena el descenso del primer equipo ese mismo año. Tengo muy buen recuerdo de un equipo que hizo historia en el fútbol almeriense.

–¿Qué diferencias hay entre aquel Puertas y éste?

–Siempre he ido dando pasos pequeños, nunca he dado un gran salto de categoría. Estoy muy orgulloso con el recorrido de cada año, siempre intento superarme. Quiero más, no me conformo con nada.

–Recuerdo a un grupo de amigos suyos en el Mediterráneo analizando sus actuaciones cuando jugaba en el Almería.

–Los amigos nunca se pierden juegues donde juegues. Siempre que termino un partido lo comento con ellos, ayuda también tener un punto de visto así.

–¿Cómo ve al Almería?

–Quiero que consiga los mayores éxitos. Ha sido el club que me dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional y ojalá esté lo más alto posible y nos veamos pronto las caras. Veo al equipo muy fuerte este año, está siendo duro de batir.

–Supongo que algún ‘mantecao’ caerá para brindar por su gran temporada.

–Yo en Navidad prefiero probar el jamón que les regalo a mis padres y mis suegros. Es la comida que más ilusión me hace en estas fechas.

–Para terminar, ¿qué le pedimos a los Reyes Magos?

–A los Reyes les tengo que pedir por la salud de todos nosotros. Tengo amigos con familiares malos por la COVID y espero que se recuperen cuanto antes. Ojalá 2021 sea mucho mejor para todos y deportivamente para mí, como mínimo igual que este año.