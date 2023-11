Peña Deportiva Antonio Biosca: La AD Almería sigue viva en el barrio de Los Ángeles

La persiana metálica está a medio abrir. Un cartel con grafías de las de antes, cuando el tiki taka no existía y el VAR se escribía con b, muestra a los viandantes que en un local del barrio de Los Ángeles se respira fútbol. Pero fútbol de verdad, del que se practicaba con botas negras, anudadas por debajo de la suela, con el olor a linimento que se había impregnado en el vestuario: Peña Deportiva Antonio Biosca.

Hay mucha vida al final de la Avenida de Los Ángeles, mesas y sillas llenas delante de la puerta, que pertenecen al bar de al lado. Paco Villa, presidente de la peña y hombre muy querido en su barrio, espera saludando a unos y a otros. “Este local lo abrimos nosotros hace más de 40 años. Éramos un grupo de amigos que decidimos unirnos y crear esta peña con el nombre del futbolista almeriense más popular del momento, Biosca”, indica Paco, todavía con la vitalidad de hierro y con una memoria más precisa que los pases de muchos futbolistas: “Concretamente lo abrimos un 8 de diciembre de 1978”.

El local social es una zona de culto al fútbol almeriense de finales de la década de los 70, cuando la Almería balompédica se ilusionaba con ese central que había debutado en Primera con el Betis y que apuntaba maneras para ir a la Selección Española, y con la una Agrupación Deportiva Almería que estaba a las puertas de conseguir un milagro: el ascenso a la máxima categoría de la mano de José María Maguregi.

“Comenzamos siendo 80 socios, tuvimos que cerrar incluso el cupo porque éramos ya demasiados. Aquellos años viajábamos por distintos campos de España para ver partidos de Biosca con el Betis, incluso estuvimos en Los Cármenes en su debut con España frente a México”, indica sentado en una mesa en el interior de la peña Paco Villa cuyo mejor recuerdo, sin embargo, tiene que ver con el equipo cuyo enorme escudo, pintado sobre una pared rojiblanca, preside el local: “Nunca olvidaré el ascenso del Almería frente al Castellón. Éramos socios, íbamos todos los partidos a preferencia y ese día fue imborrable para todos nosotros”.

Esos años de oro todavía relucen en las paredes y las vitrinas de este viejo local de Los Ángeles, que conserva la esencia de un barrio orgulloso de su historia. La placa del día de la inauguración, con el central bético presente, y las botas con las que debutó con la Selección Española, posiblemente son el tesoro más preciado, de esta peña donde todavía se reúnen socios y amigos para jugar todos los días al dominó y para mantener entretenidas tertulias futboleras.

Paco Villa, presidente de la peña "Llevamos más de 40 años con la peña, hemos visto mucho fútbol y ahora animamos a la UDA”

Con Antonio Biosca ya retirado y la Agrupación Deportiva Almería como un bonito recuerdo que permanece en sus corazones y en el seno de la peña, este grupo de futboleros no quiso bajar la persiana, la dejó a medio abrir y volvió a subirse con los éxitos de la Unión Deportiva Almería. “Ya no viajamos fuera, como hacíamos antes, pero sí que vamos al Mediterráneo. La temporada está complicada, no hemos hecho buen equipo, pero confío en fichar bien en invierno”, desea con optimismo el presidente.

Dieciocho peñistas todavía en activo, que mantienen prendida la chispa de la ilusión. Y ésta destella con fuerza cada mañana cuando entran a su particular terreno de juego: la Peña Deportiva Antonio Biosca.