AmBioBlitz vuelve a concienciar sobre la conservación de la naturaleza

La Cátedra Cajamar-UAL da mayor base científica al modelo de bioeconomía

Alfredo Aguilar, Francisco Egea, investigador de la UAL, y Roberto García, director de Innovación de Cajamar, presentaron en la Cumbre de Bioeconomía de 2015 de Berlín, el modelo agrícola de Almería como un escenario idóneo para el aterrizaje de la bioeconomía cirular. Ahora, en 2021, se dota de más base científica a ese planteamiento, y se hace a través del trabajo ‘Bioeconomy as a Transforming Driver of Intensive Greenhouse Agriculture in SE Spain’, publicado en la revista New Biotechnology.

Esta investigación se enmarca en la iniciativa de la Cátedra Cajamar de Bioeconomía Circular de la UAL y el ‘SocioECOS Lab’, consistente en “estimular la transición de la agricultura del sudeste español hacia un modelo sostenible que consolide un agroecosistema cimentado en el respeto por el medioambiente, la biodiversidad, la justicia social y la producción de alimentos seguros, nutritivos y accesibles”.

Los investigadores plantean que “la bioeconomía circular es una prioridad de la Unión Europea que sienta las bases del cambio hacia una agricultura que, sin reducir producción, sea más eficiente y respetuosa con el medioambiente”. Este estudio ha demostrado que esta transformación presenta oportunidades de desarrollo económico para Almería. Las tres líneas básicas para el futuro son: reducir el uso de químicos en la agricultura; conversión de los desechos de los invernaderos en biomateriales; e integración del sector hortícola con universidades, centros de investigación, administración y consumidores .