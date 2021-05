Foro líderes: Eduardo Baamonde y la crisis económica por la COVID-19

Además, el presidente de Cajamar ha señalado que es importante “apostar por la investigación, por la innovación y por el talento (no podemos desaprovechar el talento de nuestros jóvenes ni permitir la fuga de talento que se está produciendo). Tenemos que ser atractivos para contar con los mejores en las empresas y en las administraciones públicas”, señaló.

El rector de la Universidad de Almería, Carmelo Rodríguez, explica que “con esta iniciativa pretendemos que personas con un liderazgo y un reconocido prestigio, no solo nacional sino internacional, en los distintos ámbitos profesionales ilustren y sirvan de motivación a nuestros estudiantes”. En este caso, como destacó el rector, “quién mejor para inaugurar este foro que el presidente de una entidad como Cajamar tan ligada al desarrollo profesional de nuestra provincia y un ámbito tan cercano e importante para Almería como es la agroalimentación”.

Las enfermedades que crea la pobreza, en Los Viernes Científicos

Existen enfermedades que están muy vinculadas a la pobreza y que padecen cientos de millones de personas en todo el mundo. De los avances logrados con la aplicación de nuevas tecnologías para luchar contra ellas, y de su experiencia personal en este campo, ha hablado Pilar Mateo Herrero, doctora en Química, presidenta de la empresa Inesfly Corporation y presidenta del Movimiento de Mujeres Indígenas del Mundo, en una nueva cita de los Viernes Científicos. Esta actividad de divulgación científica organizada por la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería ha llegado a su novésima tercera edición.

En su ponencia ‘La Química en la lucha vectorial contra las enfermedades endémicas asociadas a la pobreza: una experiencia personal’, Mateo explicó la tecnología que ha desarrollado capaz de controlar vectores que transmiten enfermedades muy vinculadas con la pobreza, y de su experiencia personal, al haber vivido en diversos países de América Latina y África, combatiendo dichas enfermedades.

Lleva años impulsando ‘la ciencia que abraza’, una metáfora. “La ciencia que abraza habla de esta cercanía, de esa necesidad que tienen muchas personas en el mundo de que se les escuche, se les entienda y a ser posible que se les ayude”. Su tecnología en forma de pintura microencapsulada le facilitó participar en diversos proyectos de lucha contra vectores que transmiten enfermedades endémicas. “Eso me abrió los ojos a la necesidad de vivir esa cercanía con la gente y me gustaría pensar que muchos estudiantes que me escuchen, vean que hay muchas cosas que los científicos podemos cambiar en el mundo y buscar un acercamiento entre el norte y el sur a través del conocimiento”.

Esta tecnología que ha conseguido desarrollar se basa en la microencapsulación. “Es una tecnología que permite aplicar los principios activos a diferentes tipos de materiales, proporcionándoles funcionalidades específicas como la liberación progresiva y eficiente”.

Una de las formas más adecuadas para erradicar enfermedades transmitidas por insectos es el control de los mismos. “Nuestras microcápsulas se hacen en biololimeros acuosos y una matriz activa de pigmentos y cargas, como carbonato cálcico. Aumentan la persistencia, siendo además seguasa para personas y animales”.