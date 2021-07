Tercera semana de Cursos de Verano con 12 el mismo día

Óscar Huertas: “A la gente le interesa mucho la ciencia, aunque no lo sepa”

El seminario ‘Recursos para construir el futuro a través de la Divulgación y la Comunicación Científica’ atraviesa su ecuador exponiendo cinco experiencias divulgativas exitosas con distintos formatos, procedencia y modo de difusión. Óscar Huertas, divulgador científico en LANIAKEA Management and Communication SL, ha ofrecido una conferencia titulada ‘Desgranando, que es gerundio’, dedicada a explicar ‘Desgranando Ciencia’, un evento de divulgación que alcanzará ahora su octava edición en Granada, “un evento casi de fiesta, un espectáculo de la ciencia, es un festival en el que la gente va a descubrir cuánta ciencia se hace en su ciudad, cuánta ciencia se hace en España, de una forma entretenida, amena y divertida”. A los asistentes, además, no les ha ocultado la otra cara, “las penas y penurias de financiar un evento así, mantenerlo en el tiempo, y las dificultades que tiene el llevar a cabo este tipo de proyectos, porque no es fácil, pero merece la pena”. Este, como la mayoría de actividades divulgativas, “es exportable”, y de hecho se ha confesado “muy feliz de ver que en cada vez más sitios se hacen eventos de este tipo, como los Naukas, que se empezaran a hacer en Bilbao y ya están en otras ciudades”. Es cuestión de intercambiar ideas y aprender de los demás, siendo los cursos de verano “la oportunidad de hacer todo ese tipo de formación que durante el año no tenemos la oportunidad de hacer, marcar un programa un poco diferente”. “Que vengan a este tipo de cursos bien para aprender a hacer divulgación, o bien para darse por enterados de que hay quienes nos dedicamos a la comunicación científica de forma profesional, es positivo”.