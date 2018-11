Alison Doody quiere volver a Almería para ‘Indiana Jones 5’

Tras treinta años los recuerdos del polvo del desierto y el calor de Almería todavía sigue vigente en la memoria de Alison Doody, protagonista de Indiana Jones y la última cruzada, que ayer descubrió su estrella en el Paseo de la Fama y recibió su Premio Almería, Tierra de Cine.

“¡Está guapísima!”, fue una de las frases más repetidas cuando la actriz Alison Doody llegó al Paseo de la Fama para descubrir la estrella, que se convierte en la decimonovena de esta constelación almeriense. La intérprete es la segunda en recibir el homenaje Almería, Tierra de Cine durante esta edición.

Muchos almerienses no se perdieron la oportunidad de ver a la actriz que protagonizó, junto a Sean Connery y Harrison Ford, la superproducción Indiana Jones y la última cruzada.

Antes de descubrir la estrella, la actriz tuvo un encuentro con los medios de comunicación y lo primero que hizo fue agradecer “la bienvenida tan calurosa después de treinta años que rodé la películas. Muchas gracias Almería”.

Doody se mostró feliz por rememorar momentos tan importantes para su carrera profesional: “Es sorprendente volver tantos años después. Tenía 21 años y encarnaba el papel de una austriaca de 29. Fue una época muy especial. Recuerdo era el primer día que trabajé para la película que fue aquí junto a Sean Connery y Harrison Ford. Almería la tengo muy cerca de mi corazón. Trabajar con ellos fue una experiencia maravillosa, me tranquilizaron en todo momento”.

La intérprete quiere volver a Almería para un rodaje muy especial: “Voy a hablar con Steven Spielberg y George Lucas para sacar del agujero que cayó Elsa Schneider y grabar Indiana Jones 5”.

Para la actriz regresar a la provincia es algo muy especial por lo que vivió en el momento de la grabación: “Estoy muy contenta porque he venido con mi hermana después de estar tanto tiempo comentándolo el maravilloso sitio que es Almería, la buena gente que hay y los magníficos profesionales. Espero volver antes de 30 años y hacerlo con mis hijos, amigos y compañeros para compartir esta maravillosa experiencia que vivimos en Almería”.

Sobre el Paseo de la Fama, Doody piensa que es una magnífica iniciativa: “Volveré a mi país natal llevando algunas sugerencias para tener su propio Paseo de la Fama en Irlanda. Muchísimas gracias por los recuerdos tan fantásticos y haberlos compartido hoy”.

La actriz aseguró que grabar Indiana Jones y la última cruzada ha sido uno de los trabajos más importantes de su vida: “Fue un placer participar en el rodaje, compartir pantalla con Harrison Ford y Sean Connery. La película recorre todas las televisiones del mundo, hace unos días estaba en la italiana”. Doody apuntó que todo funcionó en este rodaje: “Hay que empezar con buen pie con todo el reparto. Es muy importante los primeros días de grabación. Empiezas a conocerse y es crucial que todo salga bien. Es una experiencia maravillosa”.

En el encuentro que tuvo la actriz con Steven Spielberg y George Lucas destacó que “no estaba muy nerviosa y me preguntó Spielberg si entendía el enorme tamaño del papel que iba a interpretar y solo le respondí que sí”.

La magia del desierto

Las escenas que recuerda con más dureza son las que grabaron en el desierto de Tabernas: “Recuerdo que era verdaderamente caluroso. Fue una experiencia mágica de calor y polvo. Me encantaba hablar con mis familiares y amigos para contarles lo que había hecho en Almería”.

Para la intérprete, los días de grabación “fueron muy divertidos y no los olvidaré el resto de mi vida. Era un sueño hecho realidad trabajar con gente tan profesional en una producción de Hollywood. He ido aprendiendo que es mucho más fácil trabajar con profesionales de verdad”. La actriz no dudó en bromear tanto con los medios como con el público presente: “Era un trabajo muy duro que hicisteis. Era muy de agradecer que me hicierais pasar el mal trago de besar a Harrison Ford, era un trabajo muy duro”.

El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández-Pacheco, agradeció a la actriz su presencia: “Quiero darle la bienvenida a nuestra ciudad treinta años después de que protagonizara una de las mejores películas que se han rodado en Almería. En ese largometraje, todos los almerienses hemos reconocido Mónsul, escenas del Parque Natural de Cabo de Gata, el desierto de Tabernas o el centro histórico de nuestra ciudad. No es solamente pasado, el cine es presente y el cine es futuro”. El presidente de Diputación, Gabriel Amat, también se mostró encantado con la presencia de Doody: “Parece que hace muy poco tiempo que se rodó Indiana Jones porque está tan divina como en aquellos entonces”. El director del FICAL, David Carrón, destacó que “los almerienses sienten como suya Indiana Jones”.