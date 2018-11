Fernando León de Aranoa comparte confidencias de su primer largo, ‘Familia’

El alumnado del IES Albaida han tenido hoy una clase magistral muy diferente a lo que suele ser habitual. En el marco de las actividades paralelas del Festival Internacional de Cine, han recibido la visita del director madrileño Fernando León de Aranoa, protagonista de la ya consolidada conferencia ‘¿Cómo hice mi primer largo?’ que, por ejemplo, el año pasado contó con la presencia de Montxo Armendáriz.

En el caso de León de Aranoa, dicha película fue Familia, una historia protagonizada por Juan Luis Galiardo, un hombre de 55 años solitario que contrata a un grupo de actores para su cumpleaños que les haga de familia. Papeles inmortalizados por Amparo Muñoz, Ágata Lys, Elena Anaya, Chete Lera, Juan Querol, Raquel Rodrigo, Aníbal Carbonero y André Falcón.

“Han pasado años así que he tenido que hacer un proceso de memoria y de arqueología sentimental mío para explicar cómo fue, pero es un recuerdo muy dulce. Tuve la suerte de encontrarme en el camino con Elías Querejeta que fue el productor de esa película que, cuando leyó el guión y la propuesta que yo tenía, en lugar de asustarle producir a un director que todavía no había hecho nada, fue al revés, le estimulaba el riesgo y la posibilidad de descubrir nuevas historias y la posibilidad de descubrir nuevas formas de contarlas”, ha explicado Fernando León de Aranoa.

Antes de este primer largometraje, León de Aranoa ya había escrito varios guiones. Fue su forma de entrar en la dirección, un camino entre muchos. “Se llega de muchas formas. Es verdad que en el mío claramente fue el del guión. Antes de dirigir mi primera película escribí unos cuantos guiones para otros directores, pero hubo un momento en que ya sí sentí la necesidad de contar yo la historia completa y llevar el guión hasta la pantalla. Tienen sus ventajas y sus inconvenientes. A mí el hecho de haber sido guionista y escribir mis películas que todavía hago me ayuda mucho a la hora de dirigirla, de dirigir a los actores, porque tengo mucha información. Conozco el guión que he escrito y los tres que he desechado, entonces eso me da mucha tranquilidad en el rodaje, siento que eso me legitima para estar allí, que puedo hablar tranquilamente de los personajes, de la historia, porque la conozco muy bien. A cambio, cuando un guionista dirige es un escritor dirigiendo. A lo mejor de inicio tienes más carencias en el plano visual que luego vas compensando con la experiencia”, asegura.

Documentales Como documentalista ha dirigido ‘Primarias’, ‘Caminantes’, uno de los capítulos de ‘Invisibles’ y ‘Política, manuel de instrucciones’. Además, ha publicado varios relatos y narraciones breves, con los que ha recibido el premio Antonio Machado en dos ocasiones.

De cara al futuro, el director ha explicado que “estoy en la faceta de guionista, escribiendo y trabajando y muy cerca de tener una película ya para poder rodarla el año que viene, aunque todavía es un poco pronto para saberlo”.