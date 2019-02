Apex Legends, solo puede quedar uno en pie

Las cifras que envuelven el fulgurante (y para muchos inesperado) lanzamiento de Apex Legends, la propuesta Battle Royale de Respawn Entertainment, dan mucho vértigo. Con tan solo dos semanas en el mercado ya ha conseguido alcanzar la nada desdeñable cifra de 25 millones de jugadores en las tres plataformas en las que está diponible de manera totalmente gratuita: PC, Xbox One y PS4. Más de dos millones de jugadores estuvieron jugando de manera simultánea durante su primer fin de semana. Twitch, la plataforma más popular para disfrutar del streaming (visionado) de videojuegos echa humo. El hijo de Respawn ha batido un record que estaba en manos de Fortnite. Desde hoy Apex Legends ya cuenta con el día de más horas vistas de un solo videojuego en la historia de la plataforma de streamings con 8,28 millones. El anterior récord databa del 20 de julio de 2018 cuando el videojuego de Epic Games durante el Summer Skirmish Event tocó techo con 6,6 millones. Casi nada.

Been waiting all day to tell you this madness... @PlayApex hit 25 million players this morning. Read more about it at the link below. Remember we have Season One starting in March and more surprises coming. https://t.co/gwj1sZSQnY