Apps y smartphone, el mejor combo en pandemia

EL portal web y de aplicaciones Uptodown ha presentado un informe de descargas de aplicaciones Android cruzado con las fechas que han marcado hitos en el desarrollo de la pandemia a nivel mundial, arrojando luz sobre el uso intensivo del móvil como herramienta de entretenimiento y trabajo en en los últimos 12 meses.

Desde el imbatible éxito de la antes casi desconocida ZOOM (videollamadas), a cómo las apps de entretenimiento infantil han tenido un éxito cada vez mayor a medida que han pasado los meses de teletrabajo, o el comportamiento de las aplicaciones de citas como Tinder o Grindr, el estudio muestra curiosos e interesantes datos sobre el comportamiento mundial en lo que respecta a la demanda de aplicaciones durante los últimos 12 meses.

El inicio de los confinamientos y las medidas restrictivas en abril de 2020 marcaron el comienzo del aumento drástico en descargas de aplicaciones de educación a distancia como Google Classroom (que pasó de 27.689 en enero a casi un millón de descargas en marzo 2020 en la plataforma Uptodown) , Edmondo, o herramientas que sirven para aprender desde el móvil, como Duolingo, Photomath, o el popular U-Dictionary. Estas mismas aplicaciones experimentaron una nueva subida en descargas en noviembre, el momento en que 67 países mantenían cerradas sus escuelas, afectando a 693 millones de niños, aproximadamente el 40% de los estudiantes del mundo.

De igual manera las aplicaciones destinadas a mejorar la productividad, y las herramientas de trabajo de oficina, han visto cómo abril y noviembre de 2020, la primera y segunda ola, han marcado los picos de mayores descargas. Curiosamente, las aplicaciones de puro entretenimiento infantil, como pueden ser los juegos Toca Life World, Princess Salon, My Town: Home Dollhouse, Club Penguin, o la app de vídeos de Peppa Pig, han tenido una subida continuada e imparable en número de descargas a lo largo del 2020: el pico más alto no se dio al inicio de la primera ola coincidiendo con el cierre de los colegios y más padres trabajando en casa, sino que mes a mes ha ido experimentando un crecimiento continuado probablemente equiparable al crecimiento de las dificultades de los padres para compaginar trabajo y cuidados. En febrero 2021 el tráfico de descargas en esta categoría es 4,5 veces superiores a las de febrero 2020.

Uno de los crecimientos más pronunciados lo ha experimentado la herramienta de videollamadas ZOOM. De una media de 11.000 descargas al mes en 2019, desde abril a septiembre 2020 pasó a estar en torno al millón de descargas mensuales, multiplicándose por 10 ( con el pico más alto, 1.323.652 descargas desde la plataforma Uptodown, en abril)… la expresión “hacer un Zoom” llegó para quedarse, a la vez que aumentaban las restricciones de reunión y los contagios en el mundo.

Las dos olas de confinamientos, abril y noviembre han marcado también los picos de mayor volumen de descargas de los juegos para móvil, las aplicaciones de fitness y las de pedir comida, pero con diferentes intensidades ¿Cuál ha sido la dinámica de las personas en sus hogares, durante los meses de la pandemia?

Las aplicaciones de fitness y medición del rendimiento deportivo experimentaron una gran subida al principio de los confinamientos, cuando todo el mundo parecía estar aprovechando los encierros para ponerse en forma desde casa: estas aplicaciones tuvieron una subida acentuada en abril (casi 120.000 descarga más que el mes anterior: 425.899 en abril respecto a las 308.601 de marzo), junto a breves repuntes en junio -la subida habitual de justo antes del verano- y enero -cuando la premisa de hacer más ejercicio está entre los propósitos para el nuevo año-. La demanda de aplicaciones de pedir comida como Uber Eats experimentó una bajada en marzo, con el inicio de la pandemia, y su crecimiento mayor en mayo, cuando las restricciones y confinamientos de la primera ola comenzaron a relajarse (105.399 descargas en mayo, casi el doble respecto a marzo, con 59.701).

En lo que respecta a usar el móvil como forma de entretenimiento, sin duda 2020 ha sido un buen año para los desarrolladores de juegos de móvil. Este sector ha experimentado un espectacular crecimiento en número de descargas. Con un pronunciado pico en abril y marzo, las descargas se han mantenido más altas respecto al año anterior en todos los meses posteriores. Los juegos más populares de esos primeros meses de pandemia fueron PUBG Mobile, PUBG Lite, Free Fire, Fortnite, Clash of Clans, Brawl Stars y Gacha Life, a los que se unió Among us a partir del verano (este juego ha tenido un exorbitante crecimiento a partir de finales agosto, teniendo en 2020 14 millones de descargas frente a las 600.000 de 2019).

¿Y las aplicaciones de citas? Si bien podríamos pensar que con el inicio de las restricciones, el temor a los contagios y el consejo de evitar la interacción con personas fuera del círculo del hogar, las aplicaciones de este tipo habrían experimentado una espectacular bajada de número de descargas, la realidad es que han experimentado bajadas moderadas, incluso teniendo una ligera subida en los meses de la primera ola, marzo y abril, y en el comienzo del verano (junio y julio). En las estadísticas Tinder se corona como gran favorita (1.258.203 descargas en el periodo estudiado) seguida muy de cerca por Grindr (1.041.567).