Assassin´s Creed tiene nuevo objetivo: Netflix

El sector de los videojuegos cada vez tiene más lazos en común con el cine y la animación en tiempo real. Son numerosos los ejemplos de grandes juegos que han terminado dando el salto al séptimo arte o como serie. Ahí está por ejemplo Tomb Raider, Street Fighter o la más que reciente y exitosa serie de The Witcher en Netflix.

Por eso, no era de extrañar que otra de las sagas más prolíficas del sector como es la de Assassin´s Creed terminase también dando el salto al sector audiovisual tras el fracaso de la versión cinematográfica protagonizada por Michael Fassbender. Netflix, sabedora del potencial de esta franquicia internacional de videojuegos, ha anunciado esta semana que ha llegado a un acuerdo con Ubisoft para desarrollar contenido basado en Assassin’s Creed. La primera serie en desarrollo será una épica adaptación de imagen real que mezclará varios géneros; en estos momentos se está buscando a un showrunner. Jason Altman y Danielle Kreinik, de Ubisoft Film & Television, serán los productores ejecutivos.

Según ha trascendido a través de un comunicado de prensa de Ubisfot España, en virtud del acuerdo, Netflix y Ubisoft “harán buen uso del inestimable fondo de historias dinámicas del icónico videojuego, que cuentan con una gran popularidad a nivel mundial y son perfectas para realizar adaptaciones de acción real, series animadas y de anime”.

En este sentido, desde Ubisoft se apunta que “durante más de 10 años, millones de fans de todo el mundo han ayudado a dar forma a la marca de Assassin’s Creed hasta convertirla en una franquicia icónica”, ha dicho Jason Altman, responsable de Ubisoft Film & Television, en Los Ángeles. “Nos emociona crear una serie de Assassin’s Creed con Netflix, y tenemos muchas ganas de desarrollar la próxima saga del universo de Assassin’s Creed”.

Por su parte, Peter Friedlander, vicepresidente de la sección de series originales de Netflix señala que “estamos encantados de colaborar con Ubisoft y de dar vida a la rica y variada narrativa por la que Assassin’s Creed recibe tantos elogios”. Además apunta que “partiendo de sus impresionantes mundos históricos y enorme popularidad a nivel global, como una de las franquicias de videojuegos más vendidas de todos los tiempos, nuestro compromiso se centrará en elaborar con el mayor cuidado posible un producto de entretenimiento épico y emocionante basado en esta icónica IP, y lograr que tanto los fans del juego como nuestros miembros en todo el mundo disfruten por igual de una experiencia más profunda”.

Hay que recordar que desde el lanzamiento del primer juego en 2007, la saga Assassin’s Creed ha vendido más de 140 millones de unidades en todo el mundo, y la franquicia se ha convertido en una las más vendidas de toda la historia. Considerada como una de las más ricas y más profundas en cuanto a historia y argumento, Assassin’s Creed ha ido más allá de los videojuegos y se ha extendido por otros sectores del entretenimiento.

La misión de Ubisoft Film & Television es llevar los premiados títulos de Ubisoft a nuevas plataformas de entretenimiento, creando historias originales ambientadas en el mundo, la cultura y la comunidad del videojuego.

Esta división cuenta con un catálogo de proyectos de cine y televisión originales basados en IPs de la compañía, en diversas fases de desarrollo y producción; entre ellas están las películas Tom Clancy’s The Division (Netflix), Rabbids (Lionsgate), Just Dance (Screen Gems), Beyond Good & Evil (Netflix) y la independiente Werewolves Within, así como las series actuales Mythic Quest: Raven’s Banquet (Apple TV+) y Rabbids Invasion (con su cuarta temporada en Netflix), entre otras.