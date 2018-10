Balas de venganza en un western

La venganza se sirve fría es el título del cortometraje western de Miguel Ángel Cañadas y Julio García y que lleva la esencia de época dorada del cine rodado en Almería en los años 60 y 70. Actualmente, ha sido seleccionado como trabajo candidato para ganar el Premio Canal Sur y Televisión a la Creación Audiovisual Andaluza, dentro de Almería Western Film Festival 2018.

Cañadas explica cómo surge la idea de grabar este western: "Nace después de hacer varios intentos junto a Juli de escribir guiones para capítulos de series de televisión, obras de teatro y vídeos musicales".

La historia que cuentan va sobre el karma y quien la hace la paga tarde o temprano

Este cortometraje se ha rodado en el Rancho Leone y en una rambla cercana al mismo durante dos días. "La historia que queremos contar va sobre el karma y quien la hace la paga tarde o temprano de una u otra forma. El mensaje es que las cosas llegan cuando tienen que llegar", explica el director. Varios de los objetivos de este western es que "el publico recapacite y piense que es mejor hacer el bien que el mal. Nuestra intención es presentarlo a los festivales que encaje una vez terminada la postproducción".

Aunque Miguel Ángel Cañadas es intérprete, en este cortometraje también está presente como director: "Soy actor y he trabajado como tal en numerosas ocasiones pero no me ha parecido nada difícil dirigir. Siempre que he necesitado ayuda ha estado Julio a mi lado y me ha ayudado mucho en todo. Ha sido muy interesante, y me ha gustado mucho, pero creo que para el próximo proyecto, no me implicaré en las dos cosas a la vez".

Por el momento, el cortometraje ha participado en media docena de festivales a nivel nacional, pero es la primera vez que ha sido seleccionado en Almería Western Film Festival 2018. Este tipo de candidaturas las reciben "con ilusión y emoción porque es la primera dirección y guión que hacemos público".

Actualmente, está trabajando en un cortometraje con el nombre de Desconectar con un personaje y también forma parte de la producción junto a Julio García.

El equipo artístico está compuesto por: Luis Romero, Miguel Ángel Cañadas, Nabil Karma y Victoria López. La parte técnica la conforman: Julio García (Juli&Cía), productor y director; Miguel Ángel Cañadas, director; Aaron Martínez, operador de cámara; Dani Acosta, making off; Sergio Herrada, técnico de sonido; Dani López, jefe de producción; Jesús Galdeano, ayudante de producción; Leonardo Giménez, jefe de vestuario y atrezzo; Victoria Bretones, diseñadora gráfica; Salva Fernández Carrión, encargado de los caballos; Alba Poveda Salvador, Inés Villa López de Ahumada y Lucía Collantes Ruiz, maquillaje y peluquería.