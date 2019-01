Bisbal, embajador “de por vida” de Almería

“Es un privilegio ser embajador de mi tierra, una vez más, ya de por vida”, con esta declaración de intenciones y orgulloso de seguir representando a la provincia, David Bisbal presentó el spot promocional de Sabores Almería junto al presidente de Diputación, Javier A. García, y los presentadores, la actriz Bibiana Fernández y el extorero Óscar Higares.

David Bisbal se sintió feliz por volver a ser la imagen de la provincia y recordó su recorrido como embajador almeriense: “Siempre he sido fiel a Almería, he sido embajador de mi tierra y no he dudado jamás en hablar siempre que me han preguntado de mi tierra desde que inicié mi carrera, hace ya unos cuantos años. Hemos hecho unos maravillosos videoclip que han promocionado toda lo provincia”.

Gira por Estados Unidos David Bisbal sigue sumando éxitos en su carrera y así lo certifican sus próximos proyectos: “Ahora estamos a punto de arrancar nuestra gira de Estados Unidos que comienza el 10 de febrero en Chicago y estaremos en diez ciudades diferentes. Iremos al Festival de Viña del Mar en Chile y volveremos a España para seguir con la gira de conciertos. Tenemos un tema principal en una película de animación con Paramount que se llama Wonder Park”. Tampoco se aleja del mundo de la televisión y de los talent show, que lo vieron nacer: “Ahora mismo estoy grabando La Voz Kids y La Voz Senior, que éste último es muy divertido, se convierten también en unos años. Tú no puedes dar un consejo a una persona que lleva más de 50 años sobre el escenario”.

El cantante internacional no dudó en destacar lo acertada de la iniciativa de Sabores Almería: “Me parece fantástica la iniciativa de unir las fuerzas con tantísimas empresas y productos de nuestra tierra y qué mejor que este año que es capital gastronómica”.

El presidente de Diputación se mostró arropado en esta presentación del spot: “Queríamos hace este evento para unir la gastronomía con el turismo. Este binomio es fundamental y más en un año donde Almería ciudad es la capital gastronómica a nivel nacional. Por tanto, queríamos aprovechar un marco como la Feria Internacional de Turismo y presentar un spot que lo protagonizan los productos de la provincia junto con nuestro almeriense más universal, David Bisbal. Queremos proyectarlo tanto a nivel nacional como internacional”.

Pero García no quiso olvidarse de los verdaderos protagonistas: “Hay que dar las gracias a todos los emprendedores que con su esfuerzo hacen productos formidables, de primera calidad. No tenemos complejos en defender lo que se hace en Almería porque nuestros productos son los mejores que hay en España. Y eso lo va a transmitir David Bisbal por todo el mundo”. Bibiana Fernández también recordó las bondades de la provincia: “Tenéis gastronomía, cine, sol, buen tiempo, cultura, música…”.

Bisbal explicó que supuso grabar el vídeo en la provincia: “Este ha sido más especial si cabe. Los almerienses ya sabes como somos, nos unimos rápidamente, en un momento entablamos una amistad muy fuerte. Eso es lo que pasó con el rodaje que fue en el Castillo de San Ramón en Rodalquilar. No me sentí extraño, los figurantes me trataron como uno más, como si fueran mis amigos del barrio de Los Ángeles. Me lo pasé espectacular. También había trabajado con el equipo de rodaje de anteriores vídeos. Me siento almeriense de corazón”. Una de las presentes le gritó: ¡Y nosotros de contar contigo!”, y aprovechó para hacerle un regalo.

El presidente de Diputación apuntó que Almería “además de fabricar la felicidad, también fabrica la salud y la exporta porque es la cuna de la dieta mediterránea. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de que los productos más limpios que hay en toda Europa se cultiven en Almería. También se come muy bien. Los chef de la provincia cada día realizan de sus platos una auténtica delicia”.

Rostros conocidos El acto de presentación contó con una acogida calurosa de caras conocidas como los intérpretes Ruth Gabriel, Cuca Escribano, Manu Baqueiro, Jesús Vidal, Eva Almaya, Itziar Miranda, Elena Furiase, Iván Massagué, Pepón Nieto y celebrities como Carmen Lomana. No faltaron las estrellas Michelin de la tierra, Yolanda García del Restaurante Alejandro, y José Álvarez, de La Costa. Otros reconocidos cocineros que estuvieron: Óscar Velasco, José Carlos Fuentes y Julián Marmol. También acudió el diseñador veratense Jesús Vera.

Fernández preguntó a Bisbal qué plato es el que más recuerda cuando está fuera de la tierra: “El arroz de mi madre cuando lo fusiona con el pescado o el marisco. La costa mas virgen que tenemos en nuestra tierra y salen productos de máxima calidad. Es lo que más hecho en falta. Siempre soy embajador de la tierra con regalos de productos artesanales pero algo que nunca falla es el aceite de oliva”. Tras la presentación y proyección del vídeo promocional, David Bisbal y Javier A. García cocinaron con el concursante de Masterchef Junior 5, Juan Antonio Martínez, que demostró una vez más su desparpajo delante de los fogones. Después de la demostración gastronómica, tocó el turno de degustar productos de Sabores Almería en una cata donde los presentes disfrutaron de un momento de convivencia.

La Diputación Provincial ha impulsado desde 2011 la marca Costa de Almería y ha trabajado de manera intensa en su promoción obteniendo cifras históricas para el turismo en la provincia. Fruto de este intenso trabajo, la marca se ha revalorizado y consolidado como uno de los destinos más atractivos de España.