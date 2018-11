“Tengo recuerdos preciosos de la cala de la Media Luna”

Una escena la convirtió en un mito en la película 10, la mujer perfecta, pero la actriz no ha sido reconocida por este largometraje que le dio fama mundial. Bo Derek rodó en Almería un capítulo de Reina de Espadas y es el principal motivo por lo que este año recibe el Premio Almería, Tierra de Cine que se enmarca dentro del Festival Internacional de Cine de Almería.

-¿Qué le gustaría rodar en Almería como productora o actriz?

-Se puede hacer lo que sea. Ahora estoy haciendo un documental sobre mujeres piloto en la Segunda Guerra Mundial. Una gran parte de la película se hace en Texas, pero también se podría realizar en Almería.

-Hay situaciones de injusticia social, problemas que padecen los inmigrantes, desahucios..., ¿le gustaría trabajar con este tipo de temáticas para un documental?

-Me gustaría ver algunos de esos documentales sobre inmigración pero no me siento cualificada para realizar un trabajo de esa envergadura. Tenemos un problema similar en California donde se podría realizar.

-¿Cómo acoge el Premio ‘Almería, Tierra de cine’ del Festival Internacional de Cine de Almería?

-Es maravilloso. Durante la mañana, cuando me han puesto la estrella, ha sido muy emocionante, un momento muy personal.

-¿Le gustaría recorrer algunas localizaciones de la provincia para disfrutarlas fuera de un rodaje?

-Sí, por supuesto, me gustaría ver las nuevas localizaciones de películas que se han grabado. Me encanta esta zona y tengo unos recuerdos preciosos, sobre todo de la playa, y de la cala de la Media Luna.

-¿Cómo le ha marcado en su carrera la popularidad que adquirió con ‘10, la mujer perfecta’?

-Me cambió por completo la vida. Ha tenido algunas cosas negativas, pero por regla general han sido positivas. Me abrió las puertas para hacer lo que me interesaba.

-Y sobre lo positivo, ¿a qué ha podido acceder que le ha repercutido en su vida?

-Gracias a la fama que he tenido, he podido ayudar a gente que está trabajando en la conservación de la naturaleza, en proyectos maravillosos, que es un tema que me interesa mucho.