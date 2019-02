Carmen Moreno regresa al colegio donde nació su taconeo flamenco

Taconeo para luchar por un sueño. La bailaora Carmen Moreno volvió a su colegio para lanzar un mensaje de sacrificio y esfuerzo, y para ofrecer su talento sobre el escenario del Salón de Actos del Amor de Dios por el Día de Andalucía. Además de un desayuno andaluz y diferentes actividades, la charla fue la cita central de los actos.

Moreno se mostró emocionada al volver a respirar entre los muros del centro y quiso lanzar un mensaje positivo a los niños: “Tengo un gran respeto al colegio, estoy nerviosa como ningún día. Vengo de una familia humilde, del barrio, con sacrificio, siempre se puede. Tenemos que trabajar sobre nosotros mismos”.La artista recordó sus primeros pasos por el barrio: “Mis padres se mudaron, cuando era chiquitita, desde calle Granada a Pescadería. Tengo muchísimos recuerdos y profesores que me han apoyado mucho. Siempre he querido bailar. He tenido compañeros que no me entendieron, siempre he sido la rara”.

La bailaora quiso agradecer al profesor Joaquín Revueltas, que siempre estuvo apoyándola, porque “él tuvo mucha más empatía. Lo importante es que confiéis en vosotros mismos. Tenéis que miraros por dentro y conocer vuestro propósito de vida, qué es lo que queréis hacer. Me ha costado mucho, porque he tenido que estudiar y trabajar a la vez. Aún no he llehado ni al cuarto del camino”.

Moreno hizo un breve repaso por su camino profesional: “Me ha costado una mijita. Estoy orgullosa de de mi trayectoria. Empecé bailando folclore, el flamenco se está llevando ahora. Me acuerdo que escuché a Camarón y a Caracol en la casa de mi abuelo y me enamoré. Ahí supe que quería dedicarme a esto. Con los años me apunté a las clases de María La Rabota y estuve muchos años. Ella le dijo a mi madre que me tenía que apuntar a otra cosa para ir creciendo. Me fui al Conservatorio de Almería. Después, hice la prueba para el Superior en Málaga y estuve durante 6 años estudiando y trabajando. Me enamoré y por amor me fui a Granada, y empecé a trabajar en los tablaos. Posteriomente, me fui a Sevilla con toda la valentía del mundo a intentar ser una mujer independiente y emprendedora. Después de Sevilla, me dio un impulso y volví a Granada y allí ha ido todo rodado. Empezaron a llamarme de Madrid”.

Para finalizar, ofreció un recital junto a la guitarra de Antonio de Quero y el cante de Edu García. Dos alumnos también demostraron su arte. Luismi y Ainhoa también bailaron en este escenario del Amor de Dios.