Comienza una nueva edición de la First Lego League

La Universidad de Almería celebra mañana, 24 de abril de 2021, a las 9:30 horas, una nueva edición del Torneo Clasificatorio FIRST LEGO League Almería, el programa internacional que fomenta las vocaciones científicas y tecnológicas a partir de experiencias de aprendizaje diferentes que inspiran a más de 560.000 jóvenes en 110 países de todo el mundo.

El desarrollo de las competencias STEAM (acrónimo en inglés que incluye ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) es uno de los objetivos fundamentales a nivel mundial. Estas competencias son clave para fomentar una economía competitiva que dé respuesta a los retos reales de la sociedad, basada en el conocimiento, respetuosa con el medio ambiente y socialmente inclusiva.

Esta temporada FIRST LEGO League celebra 15 años en España. Durante todas estas temporada han participado más 110.000 jóvenes organizados en 25.000 equipos.

FIRST LEGO League desafía cada temporada a los jóvenes a resolver problemas del mundo real, tales como el reciclaje, la gestión del agua o las energías renovables mediante las oportunidades que ofrece la ciencia y la tecnología. En esta nueva edición, desde el desafío RePLAY se propone a los equipos que encuentren soluciones innovadoras para redefinir y revolucionar la forma cómo hacemos deporte, jugamos y nos movemos, utilizando las herramientas y la tecnología de hoy.

A partir de este Desafío, el programa promueve que los jóvenes investiguen una idea en diferentes escenarios, la prueben, la descarten, la validen y la varíen para llegar a sus propias conclusiones. Los participantes de esta temporada, organizados en equipos, trabajan para diseñar, construir y programar un robot, así como para desarrollar un proyecto de innovación que dé solución a un problema concreto que han identificado dentro de la temática del deporte.

Los equipos presentan sus propuestas de solución en los Torneos Clasificatorios, donde también deben demostrar que han integrado los Valores FIRST, pilar fundamental del programa.

En esta 15ª edición de FIRST LEGO League se celebran un total de 25 torneos clasificatorios en España, en formato digital, organizados gracias a la participación de más de 1.500 personas voluntarias. Los equipos seleccionados en los Torneos Clasificatorios llegarán a la Gran Final FIRST LEGO League que este año tendrá lugar en formato digital emitida en riguroso directo desde Tenerife, el 26 y el 27 de junio.

Fundación Scientia es la entidad que impulsa FIRST LEGO League en España con la colaboración del 20% de las universidades españolas, parques tecnológicos y entidades de promoción de la innovación como socios. Además, la iniciativa es posible gracias a la colaboración de empresas y entidades que acercan a los participantes a conocimientos y profesiones STEAM. En esta edición, FIRST LEGO League cuenta con la colaboración de ROBOTIX Hands-on Learning y Correos como colaboradores del desafío RePLAY. Fomento de la igualdad de oportunidades FIRST LEGO League acerca la ciencia y la tecnología a todos los públicos, sin excepción de género ni condición. En esta edición, a través del Plan Social de Fundación Scientia, más de 1.700 alumnos de un total de 86 centros de Difícil Desempeño de España participarán en el programa con el objetivo de que puedan iniciarse en las STEAM y fomentar habilidades y competencias, como el compañerismo y el trabajo en equipo, la comunicación y la creatividad, el esfuerzo y la tenacidad.

Fundación Scientia también impulsa GIRLS FIRST, iniciativa para fomentar las vocaciones STEAM entre las chicas de 4 a 18 años a través de becas, concedidas a más de 1.500 participantes de un total de 45 centros educativos. Esta propuesta, que cuenta con la colaboración de empresas como ACER, Fundación Naturgy, Vertix, Intech Tenerife y BCN Tech City, quiere impulsar el talento femenino en las vocaciones científicas y tecnológicas, dándoles visibilidad y alentando la confianza en las habilidades.

FIRST LEGO League acompaña a los jóvenes en el aprendizaje para que, en el futuro, apliquen conocimientos, habilidades y valores en la mejora de las condiciones de vida de las personas. ¡Mucho más que robots! de FIRST LEGO League es: Vocaciones científicas y tecnológicas, mediante el aprendizaje integrado de ciencia, tecnología y matemáticas para la resolución de problemas; Habilidades y competencias del siglo XXI, como lo son el trabajo en equipo, la comunicación, el pensamiento crítico y el emprendimiento; Valores compartidos. Los Valores FIRST (innovación, descubrimiento, impacto, colaboración, inclusión y diversión) son el ADN del programa; Igualdad de oportunidades. FIRST LEGO League acerca la ciencia y la tecnología a todos los públicos, sin excepción de género ni condición; Actuación en edades tempranas. FIRST LEGO League ofrece una plataforma para que los jóvenes se desarrollen en conocimientos STEAM a lo largo de las diferentes etapas educativas; Respeto por el medio ambiente y el entorno. Sensibilización por las problemáticas del mundo real con la presentación de desafíos y la resolución de problemas; Una amplia comunidad: jóvenes participantes junto con sus familias, los centros educativos y las personas voluntarias; Universidades y Socios que impulsan los programas en el territorio; el tejido empresarial, que acerca los jóvenes a las profesiones STEAM.

Fundación Scientia es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por objetivo la promoción de las vocaciones científicas y tecnológicas a través de los valores de la innovación, la creatividad, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. Apuesta por integrar los conocimientos STEAM en todas las etapas educativas a través de cuatro programas específicos, que se adaptan a cada edad y ritmo de aprendizaje: FIRST LEGO League Discover (4-6 años), FIRST LEGO League Explore (6-9 años), FIRST LEGO League Challenge (10-16 años); y FIRST Tech Challenge (16- 18 años).