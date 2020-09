El Consejo Pro Salud Mental Almería pide una serie de acciones para prevenir el suicidio

El suicidio mata en el país a 10 personas diarias. En Andalucía casi 700 familias al año sufren la pérdida de un ser querido por autolisis, cifra muy superior a los casi 200 fallecimientos por accidente de tráfico. El suicidio es el acto desesperado de un ser humano ante su sentido de impotencia o una profunda desesperanza. La persona con ideas suicidas, en realidad, no quiere morir si no que desea poner fin al dolor que está sufriendo y vivir de otra manera. Frecuentemente no solicita ayuda, aunque desearía recibirla.

Existen numerosas formas de apoyar a alguien con ideas de suicidio. Desde el Consejo Pro-Salud Mental de Almería (que aúna a las asociaciones de usuarios y familiares, servicios de salud mental, servicios sociales especializados y universidad de Almería), entienden que las instituciones y la ciudadanía deben trabajar conjuntamente. Desean promover un proyecto colaborativo que salva vidas.

Así proponen a las diferentes administraciones:

- Señalización y protección de lugares con alta frecuencia de suicidios.

Se refieren, en el caso de Almería, al puente del Bayyana y la Balsa de los 100 escalones. Las personas con ideas suicidas pueden “ensayar” el método con el que acabar con su vida. Es por esto que alguno de los que tristemente fallecen en estos lugares muy probablemente los visitaron previamente. Proponen el vallado de estos lugares y la señalización con cartelería de mensajes esperanzadores con los teléfonos donde una persona en crisis puede encontrar ayuda.

- Intensificar los programas de Formación y Sensibilización a profesionales que faciliten herramientas para manejar este tipo de situaciones.

Los trabajadores al servicio del ciudadano: Policías Locales, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil, Cuerpo de Bomberos, así como docentes, trabajadores sociales y personal administrativo son agentes públicos que pueden ser especialmente útiles frente a un caso de suicidio, de persona con ideas suicidas o de un familiar de estos.

- Implementación de programas de Prevención, Atención y Postvención de la conducta suicida en toda la provincia.

Los Servicios de Salud de la provincia, como profesionales específicos resultan esenciales en el abordaje del suicidio. Proponemos para ellos implementación en programas de Prevención, Atención y Postvención de la conducta suicida.

-Continuar el ejemplar trabajo que desde la Asociación de la Prensa de Almería se ha realizado formando a los profesionales de los medios de comunicación en el tratamiento de este tema. Lo que ha contribuido a romper el tabú de suicidio y silencio.

El Consejo Pro Salud Mental Almería está formado por: El Timón, ATHIENDE, ASMAL, FAISEM, Universidad de Almería, UGC Salud Mental Almería, Asertiva, BAO, TOC, Teléfono de la Esperanza, Asociación TCA y Asociación para la Promoción de la Salud Mental de Almería.