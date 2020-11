Cursos-Taller en Almería contra la brecha digital y por la integración laboral

La Asociación de Colombianos “Almería Para Todos” imparte hoy el primero de los cuatro cursos-taller online para corregir la brecha o exclusión digital de este colectivo y ayudar a su integración socio laboral en la economía de la provincia. Los tres cursos restantes se desarrollarán el 27 de este mes y los días 4 y 11 de diciembre a través de la plataforma Zoom.

Con este novedoso curso-taller, esta Asociación pretende “ dar la posibilidad de que las varias familias latinoamericanas puedan mejorar su situación de desventaja gracias al uso de los aparatos informáticos e incrementar sus opciones de vida accediendo a mejores trabajos y sueldos y oportunidades educativas, y contribuir a aliviar su situación y ayudar a superar las brechas sociales” señala su presidenta Yaddy González.

Estos cursos-taller se enmarcan dentro de las subvenciones 2020, dirigida a las entidades asociativas pertenecientes al Consejo Provincial de Familia de la Diputación de Almería. “Analizaremos cómo mejorar la comunicación de la familias de latinoamericanos residentes en Almería”, añade González.

Esta comunidad extranjera tiene familia, amigos y conocidos tanto en su país de origen como en su residencia actual. y utiliza medios de comunicación accesibles y económicos para poder comunicarse e informarse tanto en su país como el de residencia actual.

“Partimos de que puede existir una excelente comunicación virtual a través del uso de internet vía Skype, Zoom, Messenger, video conferencias... Esta es una manera de mejorar la vida de las familias extranjeras residentes en nuestra provincia” recuerda Yaddy González. La necesidad de estos cursos está justificada por las nuevas brechas digitales que surgen de la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) a la vida socia y profesional.

“Ya no es solamente un problema tener acceso o no, sino las diferencias que existen entre quienes ya tienen conexión” subraya. No todas las personas pueden tener aptitudes, capacidades y habilidades para el teletrabajo, porque carecen de condiciones para incorporarse o integrarse a este sector laboral como la falta de educación bilingüe, carencia de manejo tecnológico, no poseer aptitudes para trabajar de forma aislada ni para tomar decisiones de responsabilidad”, afirma la presidenta de ‘Almería para Todos”.

La llamada brecha digital no sólo está identificada en el campo económico. “ Las familias que pueden adquirir un ordenador necesitan una buena educación digital, para ponerlo en funcionamiento con una adecuada conexión a internet. Y también sucede esto con teléfonos móviles, cámaras digitales, televisión...”.

La inmigración describe un hecho socio económico y político. “Las familias de inmigrantes son un factor determinante de la economía de un país. Pertenecen a un país en vías de desarrollo que buscan una vida mejor en otro desarrollado y dejan atrás una vida y comienzan otra. Los receptores se han convertido en naciones multiculturales al incorporar nuevos idiomas, culturas y costumbres, y esa realidad se ha extendido hasta el sector de la comunicación.”, explica.

Las familias inmigrantes, para mostrar que existe un cambio donde participa un público nuevo haciendo conocer su cultura y costumbres y su forma de vida , no sólo se sirven de los medios de comunicación, en especial de la radio y prensa escrita, para interactuar en el país en el que residen, “sino para comunicarse con sus países de origen por medio de chats, video conferencias, servicio de messenger y correo electrónico....” La incorporación de los medios digitales en las familias extranjeras ha dado resultados positivos como una comunicación real y actual con sus seres queridos, a través de la webcams o skype”.

Para Yaddy González, si se asocia a las familias extranjeras con los medios digitales, se puede advertir “ una combinación perfecta, ya que los medios digitales han tenido un éxito total en la población extranjera. Se podría decir que la mayoría de las familias utilizan o conocen este medio, porque es fácil de aprender o económico en su consumo. Y no hay que olvidar que la familia sigue jugando un papel fundamental en la construcción integral de la educación de los hijos, porque sigue siendo la institución más sólida y comprometida con esa labor”, dice la presidenta de ‘Almería para Todos’.