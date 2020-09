FAAM quiere paliar las consecuencias de la COVID-19 en afectados por Alzheimer

Con motivo del Día Mundial del Alzheimer, hoy 21 de septiembre, la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM), quiere incidir en buscar fórmulas para paliar las consecuencias que la COVID-19 ocasiona entre las personas afectadas por esta enfermedad –principal causa de discapacidad en las personas mayores-- y otras demencias, así como para sus familiares.

La población de edad avanzada continúa siendo la más castigada y la que más directamente ha sufrido tanto los efectos de la enfermedad como las consecuencias colaterales que ha traído consigo la Covid-19. Y, dentro de este colectivo, las personas afectadas por la enfermedad de Alzheimer u otro tipo de demencia han sido, sin duda, las más directamente damnificadas.

Los meses de confinamiento han supuesto para la persona con Alzheimer una nueva situación que esta no es capaz de comprender, lo que a su vez puede generar agitación, incremento de los problemas de conducta y aceleración en la degeneración o evolución de la demencia. El empeoramiento viene determinado también por la interrupción de las atenciones especializadas que ofrecen las terapias y actividades de atención y prevención en los Centros de Día especializados, factor que contribuye a la pérdida de calidad de vida en plazos de tiempo muy reducidos.

El presidente de FAAM, Valentín Sola, ha subrayado en este sentido que “en este contexto actual con la COVID-19 hay que tener en cuenta todas las medidas de prevención con la aplicación de todos los protocolos para evitar que existan contagios en los centros y que no se cierren por criterios de incidencia sobre la población en general”. “Desde FAAM entendemos que los cierres en caso de producirse sean por otros criterios como la existencia de algún caso de contagio o que por las características del centro no se puedan aplicar los protocolos de prevención”. “Es de suma importancia que se mantengan abiertos siempre que no exista ningún contagio porque el sufrimiento para los usuarios que dejan de ir y para sus familias es muy complicado”. “El daño que ocasiona el cierre de los centros puede ser mayor incluso que lo que se pretende evitar”, ha manifestado Sola.

Asimismo ha incidido en la importancia de la investigación y de esta manera “FAAM se suma a las reivindicaciones por la investigación en el tratamiento del Alzheimer y por la apuesta de todas aquellas medidas que de alguna manera reduzcan el impacto y el sufrimiento tanto en las personas afectadas como en las familias”. La Federación cuenta con dos centros de día especializados en la atención y prevención del Alzheimer y otras demencias en la capital y en Los Gallardos con un total de 72 plazas, en los que a través de dos equipos de profesionales la Federación ofrece atención integral tanto a los afectados como a sus familias para intentar paliar las consecuencias de esta enfermedad.

Entre los servicios y terapias desarrolladas por los equipos multidisciplinares destacan la estimulación cognitiva llevada a cabo a través de material manipulativo pero también con programas informáticos y tablets. Por otro lado estos centros se distinguen por introducir estimulación sensorial a través de fibra óptica, cama de agua así como una superficie viva en la que se proyectan escenas y distintos espacios por los que los usuarios/as se desenvuelven. La doll terapia ocupa un lugar importante porque a través de un muñeco hiperrealista los profesionales trabajan conceptos como es la evocación de sentimientos y recuerdos, así como aspectos más motrices vistiendo y desvistiendo al muñeco.

Cabe recordar que en los Centros de Día Alzheimer-FAAM, se aplica un estricto protocolo de prevención frente a la COVID-19 en el que además de intensificar las medidas de desinfección y limpieza se emplean todas las barreras posibles para evitar la entrada del virus en las instalaciones.