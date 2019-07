La Galanía revive la música en torno a Strozzi

Honrar a la figura de una de las primeras mujeres que vivió de la composición, Barbara Strozzi. Con su música, Raquel Andueza y La Galanía homenajearon su música en el Salón del Triunfo del Castillo de Vélez Blanco.

El concierto se celebró bajo el título La Vendetta. Música en torno a Barbara Strozzi. Homenaje de Raquel Andueza & La Galanía en su 400º aniversario. Iniciaron su recital con el tema L’Eraclito amoroso, en el que la soprano comenzó con una gran fuerza interpretativa por un amor no correspondido. Los músicos obtenían un sonido de una gran belleza, y la voz de la cantante era como un llanto y su mirada transmitía el sufrimiento del protagonista de la pieza. “Es la historia de un hombre que dice que está desolado porque su amor no le quiere”, aseguró la soprano.

La Galanía está compuesta por: Raquel Andueza, soprano; Pablo Prieto, violín; Laura Puerto, arpa doppia; y Jesús Fernández Baena, tiorba. “Estamos encantadísimos de volver, la siento como mi excasa, como si fuera parte de esta comarca. Traemos un programa muy interesante, de Barbara Strozzi, que se movió en el ambiente cultural veneciano y nació en un entorno privilegiado. Cuando murió su padre, vivió de sus composiciones. Cumple 400 años y lo celebramos hoy aquí”.

Posteriormente, interpretó Bella mía (anónimo) en el que cambiaba totalmente de tercio y se veía a la Andueza más romántica y donde obtuvo los primeros bravos del público. “Mi preciosa, con tus ojos vos me dais la vida, pero también me dais la muerte; a veces no sé si estoy vivo o muerto, pero como me amáis no me importa estar vivo o estar muerto”, explicó la soprano.

Amor dormiglione fue la siguiente pieza que interpretó y era una nana de la Virgen María al niño Jesús. “El niño no cierra los ojos y llama a los ángeles para que vinieran ya porque no es posible que el niño se duerma”. En esta pieza, Andueza mostró su lado más dulce y a la hora de interpretarla hubo partes mucho más relatadas. En el final de la composición, sacó un hilo de voz que enamoró al público.

Aunque no estaba incluido en el programa, incluyó el instrumental Vieni, vieni en questo seno (aria de Nerea), de Francesco Cavalli. “Era su profesor y no podíamos dejarlo fuera. La mujer le dice en la canción: deje las armas y venga a relajarse en mi seno”. Seguidamente, la formación interpretó Miei pensieri.

Raquel Andueza y La Galanía demostraron su profesionalidad en la interpretación de Voglio di vita uscer, de Claudio Monteverdi, al irse la luz de forma momentánea, continuar con la interpretación y tomárselo con buen humor. La obra se componía en dos partes, una chacona y un pasacalles. “En la primera, un hombre está muy enfadado porque su enamorada se ha ido con otro. Quiero que mis huesos se esparzan por el hueso, que se convierta en polvo porque no me quieres. En el pasacalles se abre la tumba, y le dice con un pie en la tumba: ¿no te vas a apiadar de mi si sabes que voy a morir? Solo he cometido el pecado de amarte”, relató la soprano. Al terminar la pieza, el público aplaudió de una forma sonora y duradera por mantener el tipo ante el apagón y por su buena interpretación.

Donzelletta, lascivetta cuenta que “eres tan bonita y tienes tanta luz que cuando pisas la hierba, salen flores; todo lo que tocas se convierte en oro; si el día está nublado, sale el sol...”, resumió Andueza. Un sol bacio prosiguió el concierto donde el protagonista señalaba: “Te pido solo un beso, ten piedad de mi, solo te pido un solo beso”, cantó la soprano.

Con la explicación de La vendetta, Raquel Andueza sacó las sonrisas del publica: “La venganza. Cuanto más nos vengamos las mujeres, más nos gusta. Si viene el amante cabizbajo pidiendo perdón no se lo daremos porque la venganza es algo tan maravillo”. La interpretación de la soprano fue más divertida y con unos toques de malicia que le daban el poder de la vendetta.

El sonido armónico y melódico de la arpa doppia se pudo disfrutar como solista. En Viver in questo stato se trata de un amor que no puede más. “Con esta mirada tan dura, me herís”, explicó la artista.

El violín también sonó en solitario con un pasacalles de estilo italiano y disonancias bastante especiales para enlazar con Che si può fare ua que habla sobre un amor que está totalmente y ya no puede hacer nada para recuperarlo. Para finalizar, interpretaron Cruda signora que la canción: “Cruel señora que fingís que me amáis y en realidad me odiáis”.

El público agradeció a los artistas su compromiso poniéndose de pie. Como recompensa por el cariño recibido, Raquel Andueza y La Galanía interpretaron La jácara del Escarrramán de Quevedo. “Es el texto que más me ha costado en la vida. Era un gañán que lo meten en la trena. Lo apresan por 69 tragos y lo llevan preso por diez años. Le manda una carta a su enamorada que era otra gañana donde le cuenta los pesares de la cárcel”.