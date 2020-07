Jesús Almería vuelve a los ruedos el próximo 1 de agosto en Osuna

El diestro de la capital Jesús Almería vuelve a los ruedos, en esta temporada atípica con motivo de la covid-19, el próximo 1 de agosto. Lo hará en la Plaza de Toros de Osuna, como sobresaliente, en una corrida de toros mixta en la que participarán el rejoneador Diego Ventura y los diestros Enrique Ponce y Javier Conde con toros del propio jinete hispano-portugués y de Julio de La Puerta para el toreo a pie.

Hay que recordar que el torero almeriense cumplió el pasado 22 de julio 19 años de su alternativa en la Plaza de Toros de Roquetas de Mar, y más de dos décadas en activo en el mundillo de la tauromaquia. “Esta cita, además de para conmemorar esta efemérides, es para demostrar que sigo estando en la lucha y preparado. Con ayuda de la empresa de Osuna y por la amistad con Javier Conde he estado muy activo este año en distintos tentaderos y ahora me llega esta oportunidad”, reconoce el propio diestro a este rotativo.

El torero dice sentirse muy contento e ilusionado con esta cita. “Estoy muy feliz con este nuevo aire fresco taurino, por lo que el empresario y, por encima de eso, mi amigo Antonio Osuna me está ofreciendo y ayudando. En mi situación, que llevo tantos años de lucha, quiero aprovechar cualquier oportunidad de vestirme de torero y disfrutar de ello en una plaza y además en un cartel de máximas figuras del toreo. Creo que es un buen escaparate por si surgiera la ocasión, que Dios no lo quiera, de demostrar ser un profesional ocupando mi puesto con la máxima preparación que atravieso en esta etapa”.

Jesús reconoce convencido que en esta nueva etapa “lo que busco es mi felicidad y demostrar que ni el tiempo ni la poca actividad pueden con mis ganas e ilusión. Estas siguen intactas y además vivo y me cuido para la profesión. Soy un torero que nunca ha desaprovechado sus pocas oportunidades y no lo digo de boquilla, es demostrable”.

Preguntado sobre si este cartel podría darse en la capital, el torero lo tiene claro: “Si sería posible y además necesario para el toreo y más para Almería, donde la afición está en horas bajas, pero para ellos se necesita un empresario y gente comprometida. Debemos de no dejar pasar un año sin toros a nuestra tierra y la primera que debería de dar el paso adelante sería la que organiza la Feria todos los años. En el toreo no solo se debe estar para mirar intereses, ahora es tiempo para dar y no dejarlo caer y quien mejor que la empresa actual, que durante tantos años ha sido un negocio redondo. El problema es que los grandes se esconden en esta situación”. Junto a esto, deja claro el matador almeriense, “estas corridas las están haciendo en muchas ciudades y pueblos de España, a mi me gustaría actuar en mi tierra, donde menos se me ha reconocido profesionalmente y menos oportunidades me han dado”.

La situación sanitaria por la covid-19 ha hecho mella también en la tauromaquia, como en el resto de sectores. Sin embargo en la actualidad, incide Jesús Almería, “ese problema no lo tenemos y aunque sea difícil desde Almería tener contacto con el mundo ganadero, estoy ilusionado y como te digo agradecido de vivir el toreo cada día que me desplazo a un tentadero y más con Javier Conde, que es de los toreros que mejor saben tentar y da gusto verle torear y después analizar con su concepto las condiciones, defectos y virtudes de los animales”.

Por último, Jesús Almería reconoció que la situación actual del sector es “muy injusta". Es una profesión "que se vale por sí sola durante tantos años y con muy poca ayuda y con mucha rentabilidad para este país. Es injusto que no nos traten como los demás trabajadores de otras profesiones y también como artistas de otro calibre como lo somos puesto el toreo también es cultura”.