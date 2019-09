Jorge Alonso Guirado, seleccionado para el cartel del Salón del Cómic de Madrid

De mentes creativas surgen nuevos mundos y personajes llenos de magia. Jorge Alonso Guirado se encontraba en el proceso de selección a través de votos de redes sociales y el proceso ha sido un éxito. El artista ha conseguido clasificarse entre los 10 más votados y ha accedido a la última fase para que jurado de especialista elija, desde su punto de vista, el mejor cartel.

Jorge Alonso Guirado ha conseguido clasificarse en la votación popular en el puesto séptimo con 787 votos: “Ha sido una gran experiencia participar en esta selección. Es mi primera vez en un concurso como éste. También ha sido la primera vez que he tenido que hacer campaña para ganar votos y ha sido una auténtica pasada. Ni en mis sueños más locos habría imaginado una respuesta como la que he tenido. El haberme mantenido entre los diez primeros durante casi dos meses, con el nivel de competencia tan alto, me ha dejado estupefacto. Sólo puedo dar las gracias a todo el mundo una y otra vez”.

El creador explica la técnica y la inspiración que han servido para elaborar esta portada: “El dibujo lo hice entero en digital. De un boceto preliminar, encontré la pose que quería para la diosa Cibeles, y a partir de ahí diseñé los elementos que la acompañarían en el fondo: sus leones, el skyline de Madrid y Neptuno, que elegí como su némesis para esta pequeña ficción que creé solo para el póster”.

Según las bases del concurso, a partir del 15 de septiembre, en un plazo de 30 días, la organización del Concurso de Dibujo de la Portada de la Guía del Visitante de Héroes Comic Con Madrid 2019,dará a conocer al ganador el concurso a través de sus redes sociales y su página web. "Evidentemente, llegados a este punto me encantaría ganar, pero aunque no lo consiguiera, debo admitir que ha sido un auténtico placer haberme embarcado en este viaje", explica el creador.

Jorge Alonso Guirado es nacido y criado en el barrio de Los Ángeles de Almería. Dentro de los salones del cómic que se celebran en España, Héroes Comic Con Madrid (HCC Madrid) ocupa un puesto de honor. Desde su aparición, esta convención se ha convertido en uno de los eventos del ocio más importantes dentro y fuera de España. Cada año, figuras nacionales e internaciones del mundo del entretenimiento y la cultura acuden sin falta a la cita: desde actores de cine y televisión, hasta escritores, guionistas, cosplayers y dibujantes de cómic.

La temática del concurso para ilustrar la guía del visitante, tal y como se especifica en sus bases, son los superhéroes y el mundo de los cómics, así como su vinculación con la ciudad de Madrid. En base a estos elementos, Jorge Alonso ha diseñado su propuesta de portada: “Cuando me plantee buscar superhéroes para la ciudad de Madrid, no se me ocurrieron mejores antagonistas que Cibeles y Neptuno. Ella, diosa romana, hechicera, domadora de leones, hermosa y poderosa, a la vez; y él, rey taciturno, con su tridente como símbolo de su poder eterno. Si ambos titantes despertasen de su letargo, en el Madrid moderno de hoy en día, sacudirían hasta el parque empresarial de las Cuatro Torres Business Area”.