Muere el periodista Diego Miguel García Morel, una leyenda de la radio.

Ha fallecido a los setenta y seis años de edad el periodista Diego Garcia Morell. En estos duros momentos recupero una pincelada sobre un amigo, compañero de la Radio, que aunque nunca coincidimos en la misma emisora si lo hicimos en las mismas labores informativas sobre Deportes, Toros o Actualidad. Hablo de Diego Miguel García, al cual siempre respeté y admiré. En estas líneas y en primera persona nos relata su personal historia en el mundo mágico de la Radio de aquellos felices años. No hace mucho esto nos decía literalmente Diego Garcia Morell sobre su trayectoria profesional. “Llegué a la radio en junio de 1959, finalizado el bachillerato, y sólo con el ánimo de ganar unas pesetillas en los meses de verano. Pero nada más integrarme en la familia radiofónica, quedé ganado por ella, hasta el punto que han sido más de 42 años en Radio Almería, con distintas denominaciones y distintas empresas. Mi recorrido se inició con la familia Rato y terminó en el 2002 con Telefónica.

Mis inicios fueron tutelados por el redactor deportivo Francisco Urrea (q.e.p.d), quien desde el principio confió en mi y en numerosas ocasiones, por enfermedad o vacaciones, me encargaba redactar Panorámica de los deportes, un espacio de gran tradición, que se encargaba de leer el locutor de turno, que en aquella época era Pepe Segura (q.e.p.d).

Los primeros meses en la radio fueron en el departamento administrativo, pasando poco después al control, donde aprendí toda la técnica en el manejo de los mandos de Juan Núñez y Paco Cruz (DEP).

En los años sesenta hacía de todo, control, redacción, retransmisiones deportivas. En este último apartado tuve la gran suerte de contar y cantar los éxitos de la A.D. Almería, y su ascenso a primera división.

Recuerdo con especial cariño, el prólogo que escribió el gran informador deportivo, jefe de deportes de la Cadena Ser, Vicente Marco para un libro que escribieron Pedro Pablo Parrado y Fernando Soria contando el gran año en segunda división con José María Maguregui y un sensacional equipo, que consiguió el ascenso a primera división en la temporada 78-79.

En el prólogo de dicho libro, Vicente Marco, recordaba la emoción que yo ponía con los éxitos de mi Almería. Era normal que los informadores pusiéramos más énfasis en los goles de los nuestros, que en los goles de los ajenos. Me pasaba a mí, y le pasaba a todos los profesionales de las distintas provincias. Esto daba lugar a que en los circuitos internos que realizábamos los jueves, José Joaquín Brotóns nos echara regañetas, pidiendo que se cantaran los goles con la misma intensidad.

Yo le gasté una broma en un partido de segunda división contra el Mallorca, que finalizó con el triunfo rojiblanco por cinco goles a uno.

Canté el gol del Mallorca con tanta fuerza, que el bueno de Brotons dijo: “me imagino que nuevo gol del Almería”, cuando le dije que quien había marcado era el Mallorca, se quedó perplejo y apenas unos segundos reaccionó bien, comprendiendo que mi broma venía a cuento de la regañína que había echado el jueves al compañero de Zaragoza.

Puestos recordar, no puedo olvidarme de mi “pelea” en las ondas con el famosísimo José María García, cuando visitó por primera vez en la división de honor el Franco Navarro, la Real Sociedad. Aquel partido finalizó en empate, y con una desastrosa actuación del colegiado madrileño Diez Frías. El árbitro no quiso ver lo que ocurría en el área del equipo donostiarra, tragándose varios penaltis y perjudicando grandemente a la A.D. Almería. José María García sin haber visto el partido, me quitó la razón, llevándome la contraria en mis comentarios. Tuvimos un rifirafe que a punto estuvo de mi salida de la información deportiva a petición de la estrella de la información. No ocurrió así por la defensa que hicieron de mí, tanto el director de Radio Almería, don Antonio Quirós (DEP), como el jefe de deportes de la Cadena Ser. Yo seguí en la información y José María García olvidó lo pasado.

Viví la gloria de la A.D. Almería y viví su desaparición en la pre-temporada, 82-83, concretamente en unos partidos jugados por el equipo rojiblanco en Marruecos, en una Semana Cultural, organizada por la Cofradía de Pescadores, que contaba con un hombre del deporte, Eduardo Gallart como máximo mandatario de la pesca almeriense.

En Alhucemas oímos Radio Nacional dando la noticia de que el equipo desaparecía al no poder hacer frente a la deuda Desaparición que confirmó días después en una asamblea celebrada en el salón de actos del colegio La Salle.

Después vinieron el Polideportivo Almería, Almería C.F. y el actual U.D. Almería, que tantas alegrías está dando a la ciudad y a la provincia, aunque la historia de nuestro equipo en primera, yo solo la he vivido como aficionado, y comentaristas más jóvenes se la están llevando a los aficionados en toda su dimensión.

Pero no ha sido todo fútbol en mi vida profesional; en ella ha habido de todo: boxeo, balonmano, baloncesto, atletismo, ciclismo, voleibol y toros.

En boxeo viví las grandes peleas de José Bisbal y Juan Francisco Rodríguez (DEP), por citar a los dos más grandes boxeadores que ha dado Almería.

En voleibol el inicio de Unicaja con el llorado Moisés Ruiz; en balonmano los ascensos de los equipos almerienses, en ciclismo, la llegada al profesionalismo de Martínez Oliver.

En la información taurina me inicié con Francisco Medina “Uno del uno”, con el que viajé por distintas localidades, aprendiendo algo del mundo taurino. Después vinieron unos años de retransmisiones junto a Mariví Romero, con quien disfruté por su calidad humana y profesional.

Han sido muchos años de contar las cosas de nuestro deporte, y por todos ellos me siento feliz de haber hecho muchos amigos. Por ello vivo un feliz retiro, recordando a todos mis compañeros a lo largo de 44 años de profesión. No quiero citar uno por uno a todos ellos, por temor a olvidarme de alguno. Ellos saben que siempre tuvieron además de un compañero, un amigo. Maestro descansa en paz.