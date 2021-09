Ortuño luchará por ser el mejor cortador de jamón de Andalucía

Emocionado y con muchas ganas de “representar a Almería y de dejarla bien alto”, asegura Antonio Ortuño que llegará este domingo, 26 de septiembre, al municipio malagueño de Estepona para participar en la final andaluza del concurso de cortadores de jamón ‘Ningún hogar sin comida’, patrocinado por Sabor a Málaga y la Diputación Provincial de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad. Una final que se celebrará un año después de lo previsto dado que en 2020, debido a la pandemia por COVID-19 no pudo llevarse a cabo. En el certamen se darán cita los ocho mejores cortadores de jamón de Andalucía, en representación de cada una de las provincias andaluzas, y se medirán de 12.00 a 16.00 horas en los exteriores del auditorio Felipe VI.

El concurso es de carácter solidario. El objetivo es recaudar alimentos “no perecederos y donarlos a bancos de alimentos para las personas más vulnerables”, explica Ortuño. Para ello los asistentes deberán aportar alimentos no perecederos y a cambio podrán disfrutar de la degustación de los mejores jamones de España de forma gratuita. En esta línea, Ortuño asegura que gracias a la colaboración económica de sus patrocinadores: Finca El Recreo, Distribuciones Antonio Rueda, GLS Zapillo, Bufete de Abogados José Miguel Ramos, Lakkun Formación y Casa Sebastián, no llegará a Estepona con las manos vacías. Todo lo que ha recaudado lo invertirá en la compra de alimentos no perecederos para donarlos.

Ortuño, que hasta hace menos de un lustro trabajaba como camarero descubrió su afición por este arte de saber cortar un jamón trabajando en Finca El Recreo y “decidí formarme con el maestro cortador Cristo Muñoz y profesionalizarme”. El domingo tendrá que demostrar su arte en vivo. “Uno nunca piensa en el primer puesto, pero me sentiría muy satisfecho con un segundo o tercer puesto”, afirma ilusionado. Los ocho concursantes deberán demostrar su pericia a la hora de cortar jamón, mientras tanto la tecnología como un jurado valorarán, entre otros aspectos, el estilo de corte, emplatado, rendimiento y creatividad.de cada jamón y la creatividad.