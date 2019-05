El perro Pipper descubre los lugares turísticos para mascotas en Almería

Son uno más de la familia, pero cuando se decide organizar unas vacaciones comienzan los problemas. Cada vez son más los lugares que toman conciencia de que la presencia de mascotas educadas en ciertos lugares no perjudica a los clientes y abren sus puertas para su acceso. El perro turista Pipper, junto a su dueño Pablo Muñoz Gabilondo, realizan la vuelta a España para informar a los propietarios de los rincones dog friendly que hay en el país. Hasta hoy estarán en Almería, aunque en los dos días de estancia han conocido la falta de espacios para que el mejor amigo del hombre pueda acompañar a su dueño.

Pablo Muñoz es de San Sebastián y Pipper nació hace tres años en un caserío de Urnieta en Guipúzcoa. “La perrita de un amigo mío tuvo una camada, lo vi nacer y como iba mucho me encariñé con Pipper. Vivo entre San Sebastián y Madrid, y me lo llevé conmigo. La gente te para por la calle, te vuelves más humano, son dinamizadores de las relaciones humanas, pero después no puedes entrar en la mayor parte de los sitios”.

Muñoz es periodista y también ha realizado distintos libros de fotografía. “Vi que había perros instagramers muy famosos en Japón y Florida. Quería hacer algo para cambiar las cosas y la tendencia es trabajar con redes sociales. Pipper es el primer perro turista que da la vuelta a España. Está todo enfocado a las personas que quieren viajar con perro. La idea es hacerlo en positivo con los sitios que mejor están integrando a las mascotas. Esa es la filosofía”.

Pero este recorrido no se podría haber iniciado si el perro se resiste a aprender: “Lo primero fue ver si Pipper se prestaba. Trabajamos con el adiestrador Carlos Rey y tuvimos la suerte de que respondiera bien. La raza Parson Russell Terrier es muy inteligente”.

Pero después había que prepararlo todo para que este proyecto saliera adelante: “He hecho todo desde cero: creación del logotipo, búsqueda de patrocinadores... Los primeros a los que toqué, les gustaba la idea pero no me contrataban nada. Al mes se apuntaron varias marcas. Los últimos años he trabajado en el mundo del turismo. España es el segundo país más visitado de Europa después de Francia. Los países europeos hacen su vida con el perro y no estamos dando la demanda turística que precisan. Es un nicho turístico que está por desarrollarse”.

Desde que comenzó su andanza Pipper se encuentra en los listados de perros más populares de Instagram. Y se pudo comprobar en Almería que lo reconocieron dos mujeres: una en la Cafetería Gerona 12 que es uno de los pocos locales dog friendly de la capital; y por el Paseo de Almería.

En la Cafetería Gerona 12 tienen un distintivo en la puerta donde se indica que los perros son bienvenidos en el negocio y así lo demostraron ofreciéndole unas chuches caninas y agua para que estuviera como en casa.

El perro turista también visitó el Parque Temático Oasys MiniHollywood donde pudo conocer los decorados del oeste. “Hay poca oferta de bares comparado con otros lugares. En hoteles se encuentra en la media española. Playas oficiales hay una en Adra, que se llama Playa Rana, pero en Murcia hay 6 playas aptas para perros”.

Según explica el propietario de Pipper, “hay gente que quiere ser dog friendly pero no sabe como hacerlo. Se puede establecer un día a la semana, por franjas horarias, organización por zonas, en el caso de las atracciones turísticas organizar distintas visitas guiadas donde se pueda ir con tu mascota...”.

En Andalucía hay una ley donde las mascotas tienen acceso libre acceso, salvo expresa prohibición del dueño del negocio. Por otra parte, en Almería capital, la Ordenanza Municipal Sobre Animales de Compañía contradice lo que indica la andaluza: “Se prohíbe en general la entrada de animales de compañía en los establecimientos dedicados a la hostelería. No obstante, los propietarios de hoteles, restaurantes, bares, tabernas y aquellos otros establecimientos públicos en los que se consuman bebidas y comidas, podrán determinar las condiciones específicas de admisión previa autorización administrativa emitida por el órgano competente. En este caso, deberán mostrar un distintivo que lo indique visible desde el exterior del establecimiento”.