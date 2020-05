Regresa la ruta del ocio alternativo tras el confinamiento

La cuarentena por la COVID-19 ha supuesto un “parón” para numerosas actividades y rutinas que eran una constante en el día a día de los ciudadanos. No sólo se han visto afectados los puestos de trabajo, sino también numerosas formas de ocio. Entre ellas las que, tal y como las llamaría el dibujante Cels Piñol en su ‘Fanhunter’ pertenecían hasta hace unos años a la “subcultura”: Los cómics, los juegos de mesa y los de rol.

Porque los aficionados de estos hobbys han visto interrumpido su “ritual” particular de todos los meses, ya que sus librerías especializadas han permanecido cerradas al público. Las editoriales, al menos, han jugado a favor de estos pequeños negocios de barrio, apostando por no publicar las novedades previstas para las semanas de confinamiento, de forma que los lectores y jugadores pudieran aguardar a su librero sin caer en la tentación de acudir a la red de redes.

En Almería, ‘Orión Juegos de Mesa y Cómics’ y ‘Millenium Cómics’ son dos de las librerías que han abierto recientemente sus puertas. “La cuarentena ha sido dura, supongo que como para todo el mundo”, dice Alfonso Salmerón, que junto a su esposa, Elia Ortiz, regenta ‘Orión Juegos de Mesa y Cómics’ en pleno centro de la capital almeriense.

En estas semanas, han aprovechado para jugar en casa, leer y para mantener el contacto con sus clientes a través de las redes sociales, compartiendo partidas e incluso mostrando su colección particular, todo para que no se “olviden” de ellos.“Ha sido bastante duro no vender nada en dos meses”, afirma Salmerón en el local en el que comercia con cómics, juegos de mesa y rol. Ahora, están “muy contentos” porque la gente “tiene ganas de salir a la calle” y ya son muchos de los “clientes de los fieles” que han acudido a hacer sus compras”.

“Muchos nos dicen: Tenemos que hacer gasto y ayudaros”, sostiene el librero, quien apunta que también han puesto en marcha un servicio de reparto a domicilio. Para los que vayan a su tienda, a su disposición habrá guantes, geles, y la garantías de que se desinfectan las partes más sensibles de forma continuada.

Por suerte para estos negocios, fueron “casi todas” las editoriales” las que dejaron de distribuir novedades durante este periodo para no perjudicar a los establecimientos cerrados. “Creo que vamos a ir bien, hay que ser optimista”, dice Salmerón, mientras su mujer incide en que están “agradecidos por la fidelidad” que han tenido a sus clientes.“Estaban deseando pillar sus cómics. Algunos lo llaman incluso ‘la droga’. Te dice, ‘¿dónde está la droga, dónde está la droga?’, bromea Ortiz.

Si la tienda anterior ha reabierto esta semana, ‘Millenium Cómics’ lo hizo la semana pasada con pedidos a domicilio, según traslada a Efe su propietario, Francisco Javier González, quien considera que estas semanas de cuarentena “han sido un poco tristes, al estar confinados en casa, como todo el mundo”.

No obstante, en su caso han sido “productivas porque hemos aprovechado para hacer cosas de la tienda, poner en marcha nuestra página web, con envíos a nivel nacional y para recoger aquí, hacer el inventario y arreglar algunas cosillas”. Aunque esto “no ha venido mal”, lo peor ha sido la “incertidumbre”.

Durante ese tiempo, González ha tenido habilitados todos sus “canales de información”, como Facebook, e incluso el WhatsApp, para informar a los clientes, atender pedidos, etc. “Más o menos lo mismo que hacemos en la tienda, pero en plan virtual”, apunta entre risas.

Ahora la gente recoge sus pedidos y acude “de forma escalonada” y siguiendo las recomendaciones de las autoridades en lo relativo a salud e higiene, haciendo uso de los guantes, geles, etc., de la tienda. “Al ser un producto tan específico, la verdad es que la clientela ha sido, desde el principio, muy fiel. Más que clientes, son amigos. Nos conocemos desde hace muchos años”, asevera González.

El librero desea que la “crisis que avecina” no afecte demasiado a su sector, y valora iniciativas como las de dejar de repartir novedades de las editoriales, apuntando que “este mercado se mueve por la novedad”, por lo que “no tendría sentido” que se publicasen si no había puntos de venta para ellas. “Hay tiempo para todo, para publicar cómics y para leerlos”, concluye González.

Más allá de no poder acudir a su establecimiento favorito, los jugadores han pasado su particular calvario. Y es que se trata de una actividad esencialmente social. Aunque haya juegos para una persona, lo habitual es que amigos y miembros de diferentes colectivos quedasen y colaborasen -o compitiesen entre ellos- alrededor de una mesa. Sin posibilidad de visitar a familiares o conocidos durante semanas, ha sido casi imposible montar el tablero, lanzar los dados o disponer las cartas mientras se mueven personajes, recursos, etc.

En el céntrico local de ‘La Oficina Producciones Culturales’ tenía hasta ahora su epicentro la actividad de un multitudinario grupo de alrededor de medio centenar de personas que se llama a sí mismo ‘El Club de los Martes’. Y es que precisamente ese día de la semana es el elegido por sus miembros para dedicar una tarde a su pasión. Evidentemente, no todos a la vez. Como mucho, es una quincena de jugadores la que se reúne a la vez. Pero con la COVID-19 en todo su apogeo, ni uno, ni dos. Nadie podía juntarse o hacer uso de estas instalaciones.

Claro que, aunque todavía no es posibles retomar esta actividad lúdica tal y cómo la conocían, sus miembros han buscado alternativas. La más sencilla y evidente es hacer uso de una de las posibilidades que concede la actual fase 1: Acudir a casa de un amigo. Y esto es lo que han comenzado a hacer, en pequeños grupos y aprovechando los huecos en la agenda que les concede la “nueva normalidad”.

Por ejemplo, este jueves tres de ellos se citaron en el domicilio de Christian Padial para jugar a ‘Nemesis. Tal y como explica este último, “durante la cuarentena algunos han estado jugando también al rol online”. Una alternativa sencilla, ya que este tipo de juegos, sin tablero o miniaturas -aunque esto es matizable porque existen diferentes opciones en este sentido-, hacen de dicha rama lúdica una opción perfecta para desarrollarla por videollamada.

“Hemos estado tirando de rol, videojuegos… Cada uno de sus hobbys. Yo me he dedicado a pintar miniaturas, a leer cómics”, explica Padial, mientras muestra parte de las figuras de ‘Némesis’ a las que ha dotado de color y que ahora lucen con más vida que con su gris plástico original. Y junto a todos los elementos del juego, geles hidroalcohólicos, guantes, mascarillas y pantallas de metacrilato. Y más distancia de la habitual, por supuesto. Todo ello para “mientras esto dure, respetando las medidas, seguir con la afición en la medida de lo posible”.

Confiesa que en este grupo son proclives a “jugar a la novedad”. “Al final, a lo que se ha comprado uno, a lo que se ha comprado otro. Sobre todo nos gustan los llamados ‘Eurogame’, en los que gestionas recursos, mueves trabajadores, pero también le damos a los temáticos con miniaturas”. Precisamente, ‘Némesis’ es un juego de este último tipo: “Némesis es el nombre de una nave en la que los tripulantes se despiertan y se encuentran con un compañero muerto, desgarrado totalmente. Básicamente, hay que investigar un poco qué está pasando e intentar sobrevivir”, indica. “Cada uno tiene además un objetivo secreto, que puede ir desde ayudar a que todo el mundo llegue sano y salvo a la tierra, a escapar en una cápsula y que los demás mueran”, dice entre las risas de sus compañeros.En la nave los jugadores tienen unos “compañeros llamados ‘intrusos”, unos “bichos que están ahí para fastidiar el camino”, que recuerdan a los de ‘Alien’.