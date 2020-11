The Last of Us 2, el más premiado en los Golden Joystick Awards

Se acaba (por fin) este 2020 tan atípico y cruel por la pandemia del coronavirus y con él llegan también las tradicionales ceremonias y entregas de premios a los mejores juegos del año, que pese a las grandes trabas que ha supuesto la expansión del virus para la programación y distribución, haciendo una retrospectiva este 2020 ha dejado un año muy fructífero en cuanto a títulos tanto en calidad como en cantidad.

Uno de los primeros en conceder estas distinciones a los mejores juegos del año es el medio GamesRadar a través de sus ya consolidados y reconocidos Golden Joystick Awards.

Y en esta edición 2020 ha brillado con luz propia, como era previsible, The Last of Us Parte II, la magna obra postapocalíptica de Naughty Dog que en esta segunda entrega nos permite ver cómo madura la icónica Ellie junto a su antagonista Abby. Un título exclusivo de PS4 que en El Loot de Txeron analizamos en julio y del que ya apuntábamos que tenía todas las papeletas para convertirse en el juego del año para los diferentes medios.

De esta forma, The Last of Us Parte II ha recibido el premio a Juego del Año (Ultimate Game of the Year) en la gala celebrada esta semana y que fue emitida en Twitch, junto a otros cinco más, convirtiéndose en el más laureado de este 2020 al obtener el de mejor diseño visual, el de mejor diseño de sonido, el de mejor juego de PlayStation y también el de mejor narrativa.

El sexto ha ido directo a sus creadores, Naughty Dog, que han sido reconocidos como el mejor estudio de este año.

El siguiente juego con más galardones ha sido Fall Guys: Ultimate Knockout con tres distinciones y Hades y Minecraft, con dos cada uno respectivamente.

Lista de todos los premiados

Juego del Año Definitivo: The Last of Us Parte II

Mejor narrativa: The Last of Us Parte II

Mejor juego multijugador: Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor diseño visual: The Last of Us Parte II

Mejor expansión: No Man’s Sky: Origins

Juego móvil del año: Lego Builder’s Journey

Mejor audio: The Last of Us Parte II

Mejor juego indie: Hades

Juego en activo: Minecraft

Mejor estudio: Naughty Dog

Juego esport del año: Call of Duty: Modern Warfare

Mejor streamer/nuevo presentador, Iam Brandon:

Mejor juego familiar: Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor Comunidad de juego: Minecraft

Mejor actuación: Sandra Saad (Kamala Khan en Marvel’s Avengers)

Premio a la Innovación: Fall Guys: Ultimate Knockout

Mejor hardware para videojuegos: Nvidia Geforce RTX 3080

Premio de la crítica: Hades

Salón de la Fama: Team 17

Juego del Año de PC: Death Stranding

Juego del año de PlayStation: The Last of Us Parte II

Juego del año de Xbox: Ori and the Will of the Wisps

Juego del año de Nintendo: Animal Crossing: New Horizons

Juego más esperado: God of War: Ragnarok