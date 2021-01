La UAL, pionera en instalar las primeras taquillas para aparcar patines

Una vez más, UAL Deportes no solo ha escuchado, sino que también ha observado, para ser consecuente con la realidad que trasladan los hábitos de sus usuarios. En esta ocasión, ha adelantado la respuesta a la necesidad que ha empezado a generar el uso cotidiano y cada vez más extendido del patinete eléctrico, como medio de transporte individual, para desplazarse hasta las instalaciones universitarias desde los distintos barrios de la ciudad. Así, ha ‘sorprendido’ con el montaje en dos de sus instalaciones de 21 taquillas inteligentes para ‘aparcarlos’ con seguridad y organización, más el valor añadido de, a su vez, poder recargarlos para evitar que se queden sin batería en el camino de regreso. Esta nueva acción, además, se enmarca perfectamente de modo transversal en las líneas estratégicas del vicerrectorado al que pertenece, el de Deportes, Sostenibilidad y Universidad Saludable: “Desde esta legislatura, se apuesta fuertemente por ese triángulo, que va totalmente combinado, y un ejemplo claro de ello es esta nueva adquisición para el beneficio de la UAL, de nuestros estudiantes principalmente, y también del PAS y PDI”.

Son las palabras del vicerrector Javier Lozano, que ha supervisado las taquillas antes de su puesta en funcionamiento, que se hará en dos fases, con unos días de uso libre para prueba de todos los interesados, y después con vinculación directa a la posesión de la Tarjeta Deportiva Plus. La intención es “trasladar este servicio al resto del campus, y seguro que también a la ciudad, porque es evidente que con él se facilita y a la par se fomenta la movilidad sostenible”. Lozano ha añadido que, “por otro lado, nos da seguridad de que cada cual va a tener su patinete en un lugar idóneo para guardarlo, cargarlo y recogerlo, siempre en perfecto estado, con la aplicación correspondiente”. Y es que no es necesario el uso de llaves o candados, puesto que la apertura y el cierre de cada taquilla se hace a través de una APP gratuita disponible para Android e IOS. El vicerrector, que ha puesto el foco en el boom del patinete eléctrico con cierta vinculación con la pandemia, ha deseado “primero, que pase este calvario que estamos padeciendo, y mientras tanto tenemos que seguir trabajando: la movilidad sostenible es uno de los puntos clave en la CRUE y la UAL apuesta claramente por ello, así que tenemos que ir trasladándonos a otros medios de transporte diferentes, limpios, como la bicicleta, que ya comenzamos a potenciar mucho antes con el Plan Bici, y ahora el incentivo del uso del patinete, que está muy en boga”.

Por su parte, Pedro Núñez ha resaltado que se vuelve a dejar patente la capacidad de adaptación a las circunstancias desde UAL Deportes: “Ha sido una constante durante todo el año, con cambios en horarios, cambios en los servicios disponibles, cambios en las normas que rigen la práctica deportiva, pero lo que no ha cambiado es nuestra vocación permanente de ofrecer a nuestros usuarios las mejores oportunidades para que la práctica deportiva en la Universidad de Almería sea siempre la mejor opción para toda la comunidad universitaria”. Con esa filosofía “inalterable” y a pesar de las “enormes dificultades que ha tocado vivir para todos”, el director de UAL Deportes ha sido rotundo: “Seguimos muy pendientes de todo aquello que mejore la vida de nuestros usuarios y el servicio que les prestamos, y de esta manera estamos muy ilusionados de, una vez más, ser pioneros en la provincia y poder ofrecer una solución tremendamente útil, innovadora y sostenible”.

Con la instalación de estas taquillas inteligentes “pretendemos ofrecer un servicio muy demandado por nuestros usuarios, pero, al mismo tiempo, promocionar de forma activa la movilidad sostenible”, ha manifestado textualmente: “Ya no hay excusa para no ir a la UAL en patinete eléctrico, porque ofrecemos un parking controlado que sirve, al mismo tiempo, como un punto de carga sea cual sea el modelo”. Ha anunciado que “este servicio estará ligado, como no puede ser de otro modo, a la Tarjeta Deportiva Plus, que seguirá acumulando ventajas y convirtiéndose en imprescindible para disfrutar del campus universitario en todo su esplendor, dando acceso exclusivo a estas taquillas inteligentes como servicio incluido automáticamente al dar el alta a la tarjeta”.