'Veleros solidarios' navegan por la costa de Cabo de Gata

Hoy comienza la iniciativa solidaria llevada a cabo por Alojamientos El Velero, una empresa familiar dedicada al alquiler vacacional y a la navegación, ubicada en el Parque Natural de Cabo de Gata. Este negocio ha emprendido un plan para ayudar económicamente a la asociación Argar, una agrupación almeriense, encargada de asistir a niños y adolescentes que padecen cáncer, así como a sus familiares. Esta acción solidaria consiste en que durante los tres primeros miércoles de septiembre, es decir, los días 2, 9 y 16 de este mes, el dinero de las reservas de barcos realizadas irá destinado, en su totalidad, a los miembros de la asociación.

En principio, para el primer día de esta actividad, tienen previsto realizar dos salidas en velero, una por la mañana y otra por la tarde. Con las que conseguirán recaudar un total de 650 euros, que serán donados íntegramente a la asociación, según cuenta Juan Jesús Góngora, el encargado de Alojamientos El Velero. Él mismo asegura que, por ahora, los días 9 y 16 están libres, y anima a la gente a reservar en esas fechas para colaborar en la causa solidaria.

Sin embargo, Juan Jesús relata que esta no era la idea inicial, pues a principios de verano, cuando se puso en contacto con Argar, les propuso que los niños de la asociación pudiesen disfrutar de un paseo gratuito en velero, acompañados de uno de sus familiares. Pero dadas las circunstancias, Argar decidió declinar esa oferta, ya que esos niños son un colectivo vulnerable ante la covid-19, y “no era aconsejable” seguir con esa iniciativa, “por lo menos no este año”. Fue entonces, cuando Alojamientos El Velero comenzó a reestructurar ese plan, buscando alternativas para poder echar una mano a la asociación. Y al no ser posible la realización de los paseos gratuitos en velero, “decidimos ayudar de la mejor manera que se nos ocurrió, donando dinero”. Además, en caso de que las condiciones meteorológicas no permitan salir a navegar en los días previstos, no habría problema, ya que se cambiaría por otra fecha, y el dinero seguirá destinándose a la acción solidaria, afirma el encargado del negocio.

“Realmente, los clientes han reservado porque querían disfrutar del paseo en velero”, aunque sí es cierto que al enterarse de que el dinero será recaudado para los niños con cáncer, “se han interesado y han preguntado por ello”, asevera Juan Jesús. Y añade, que además del paseo en barco, el paquete también ofrece la posibilidad de practicar paddle surf. Asimismo, Juan Jesús comenta que es una oportunidad única para visitar el Parque Natural de Cabo de Gata de una manera diferente; disfrutando de un paseo en velero, mientras que se ayuda a los niños y niñas que luchan por vencer el cáncer.