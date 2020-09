De las actuaciones en teatros a las páginas de un cuento

Los alumnos ya han regresado a las aulas, sin embargo, esta ‘vuelta al cole’ está siendo muy distinta a la habitual. Y es que los centros educativos, no son los únicos que deben adaptarse a las nuevas circunstancias. Este es el caso de Escenario Pedagógico, una compañía almeriense de teatro, que lleva más de un lustro creando obras didácticas para niños. Pero este año “no suena el teléfono”, explica Francisco Cazorla, socio de la empresa, junto con Luisa Nadal y Lalo Álvarez. Es por eso, que han decidido reinventar su proyecto, convirtiendo así el guion de las funciones en las hojas de un cuento, titulado La Isla de las Páginas en Blanco.

El libro se publicará en físico y se prevé que esté listo para finales de octubre. Aun así, no se trata únicamente de ilustraciones acompañadas de un texto, y es que según declara Cazorla, “será una aventura gráfica”. Pues lo que quieren es que los niños vivan el cuento de manera interactiva. Por eso, añadirán desde canciones hasta material didáctico, como vídeos o la resolución de enigmas. Además, de cara al servicio proporcionado para las escuelas, Cazorla cuenta que han planeado una alternativa a las obras de teatro. Dando la opción de que el protagonista del libro visite los colegios como cuentacuentos, porque lo que interesa es ofrecer un servicio, que sea a la vez, didáctico y divertido.

El cuento estará basado en los mismos personajes, pero sí variará el trasfondo de la historia. Por lo que tendrá dos formatos. Uno destinado a Primaria; y el otro, para los niños de Infantil. Para estos últimos el argumento es sencillo, basado en un mensaje de hacer el bien y en el que prima el valor de la generosidad. Por el contrario, en la versión para aquellos más mayores, tanto las animaciones como la lectura son más complejas y, además, durante el relato los niños tendrán que averiguar por qué los personajes de la literatura están desapareciendo.

“Es un proyecto novato”, puesto que el cuento es autoeditado a través de Verkami, una plataforma dedicada al micromecenazgo. La idea es sacar 750 ejemplares de cada formato, “es una iniciativa ambiciosa”, pero confían en la fidelidad de su público. De igual forma, añade que no es solo un cuento, sino una herramienta con la que los niños podrán trabajar en las aulas a modo de aprendizaje. Cazorla aparte de ser socio de la compañía teatral, también es maestro, pero en su caso se dedica a enseñar a través de sus pasiones. Usa una metodología atractiva haciendo hincapié en los valores, acercando temas como la historia y el rock a los más pequeños y concienciándolos en el cuidado del medio ambiente. En definitiva, como los niños no pueden salir de excursión “les llevamos la fantasía a las clases”, por ahora en forma de libro, aunque no descartan transformarlo en una obra de teatro. Pero mientras tanto “no permitamos que dejen de volar, al menos con su imaginación”.