The Surge 2, otra oportunidad de morir

Desde que Hidetaka Miyazaki gestase la mítica y amada saga Dark Souls, son muchos los estudios que se afanan cada año en superar con sus propuestas al creador de un género cada vez en mayor expansión y que cuenta con millones de seguidores en todo el mundo. Morir (mucho) es parte de su encanto en parte por una dificultad tan endiablada que se necesita precisión quirúrgica para superar los retos que se presentan. El último intento viene de la mano de unos veteranos, Deck 13, conocidos en el mundillo por ser el estudio que siempre intenta copiar a From Software. Ya lo hizo hace un tiempo con Lords of the Fallen, quizás su obra más parecida a la de Miyazaki, y ahora vuelve a la carga con la segunda parte de The Surge, un título postapocalíptico y futurista con sus particulares señas de identidad y que, esta vez sí, tiene razones de peso para distanciarse de la alargada sombra de Dark Souls.

The Surge 2 se desarrolla en un futuro distópico en el que nuestro planeta sufre importante un colapso ecológico y las ciudades están ultrapobladas y la tecnología lo controla todo. A diferencia de la primera entrega que tenía lugar en el complejo industrial de la megacorporación CREO, la secuela nos trasladará a una enorme ciudad, Jericho City. Allí llegamos tras producirse un choque misterioso de la nave en la que viajábamos. Meses más tarde, nos despertamos en esta macrourbe que está en ruinas y asolada por una letal enfermedad de nanites. Las máquinas deambulan sin control por las calles y el ejército lleva a cabo misteriosos planes. Nos toca, por tanto, buscarnos la vida para huir de allí y ya te aseguro que no va a ser nada fácil.

Deck 13 ha mejorado el engine gráfico con el que recrear la majestuosa ciudad de Jericho City y a sus pobladores y, pese a no ser un portento visual, The Surge 2 se siente muy actual y fresco en pantalla. El gran número de localizaciones por las que nos moveremos (un total de nueve sectores interconectados) en los que no faltarán zonas boscosas, centros de investigación, zonas urbanas e incluso una zona portuaria, le dotan de un gran dinamismo que nos empuja a querer explorarlos.

Si te gustan los retos, aquí tienes uno que te llevará bastantes horas superarlo

Deck 13 ha escuchado a la comunidad, y en esta segunda entrega se ha esforzado por ser más amable con el jugador y evitar ciertos picos de dificultad que hacían en muchos casos injugable a The Surge. Aquí vas a morir mucho, pero lo harás porque la precipitación te ha jugado una mala pasada, no porque el número de enemigos o sus mecánicas hacen imposible avanzar.

A medida que avancemos podremos ir guardando nuestros progresos en los diferentes centros médicos en los que también podremos mejorar a nuestro personaje. Porque si The Surge 2 puede presumir de algo, es precisamente de su apuesta decidida por hacer de tu personaje un ser único. Si ya de primeras tendrás la opción de personalizarlo a tu antojo antes de volar en ese fatídico avión, a medida que avances por Jericho City podrás ir recolectando todo tipo de armas (un total de 80) y de implantes con los que evolucionar en tu devenir.

¿Y cómo lo harás? Básicamente arrancándoselo a tus enemigos. The Surge 2 da un portazo a los Souls en el mismo momento en el que centra su idiosincrasia en un combate gore y cargado de desmembraciones y golpes finales épicos. Si un enemigo porta un arma que te interesa, antes de acabar con él, te centrarás en realizar la desmembración de su brazo para apoderarte de ella. Fácil y directo. Sin contemplaciones.

Y hablando de Jericho City, en esta ocasión pese a seguir siendo un juego lineal en su concepción, alejado de los mundos abiertos, contaremos con una mayor libertad de acción y movimiento. Está concebida de tal manera que será posible llegar a un punto concreto desde varias posiciones y rutas potenciando así la exploración y facilitando así diferentes maneras de hacer frente a las misiones que nos toca superar.

Otro apartado reseñable es el de los jefes finales. Ni por asomo llegan a la grandiosidad, majestuosidad y carga argumental de los Souls, pero son muy divertidos, variados y desafiantes.

Llegados a este punto, ¿es recomendable The Surge 2? Mucho. Si te gustan los retos, aquí tienes uno que te llevará bastantes horas superarlo. Porque no nos engañemos, es una nueva vuelta a las mecánicas de los Souls pero los desmembramiento y ese rollo postapocalíptico y futurista le sientan muy bien. Muere y disfruta.